أهالي سيناء يحتفلون بإعلان السيسي رئيسا للجمهورية

شهدت سيناء احتفالات بتنصيب السيسى رئيسًا للجمهورية، وقام المئات من أهالى العريش بالاحتفال بمقر المدينة الشبابية بالعريش، ورددوا الهتافات المؤيدة للسيسى، على أنغام “تسلم الأيادى”، وهم يحملون علم مصر، كما انطلقت فى سماء العريش ألعاب نارية.

وفرضت قوات الأمن طوقًا أمنيًا محكمًا حول مقر الاحتفال وومنعت وصول السيارات، وقطعت الطريق المؤدى لمكان الاحتفال بـ6 حواجز أمنية من مختلف الاتجاهات.

وأشرف اللواء على عزازي، مساعد مدير أمن شمال سيناء، على رأس قوة أمنية على تأمين الاحتفال.

وفى مدينة بئر العبد أيضًا، خرج الأهالى فى الشوارع تعبيرًا عن فرحتهم بإعلان اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، فوز المشير عبد الفتاح السيسى رسميًا.