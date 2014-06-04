أخبار عاجلة

أحمد أحمد ينفي نقل مقر «كاف» من مصر -
رئيس الكاف: «كل الشكر لمصر وللمصريين» -
تغطية خاصة - عزت ابراهيم: لقاء الرئيس السيسي بترامب علامة فارقة وإحياء لعلاقة الشراكة التاريخية -
مساء الأنوار: حقيقة عودة إيمن أشرف مرة أخرى للأهلي -
مساء الأنوار - لقطات حصرية .. وصول البرتغالي إيناسيو المدير الفنى الجديد للزمالك بمطار القاهرة -
مساء الأنوار - لقاء مع أحمد جمعة ومحمد بوسكا لاعبي المصري بعد الفوز على إنبي -
مساء الأنوار - مفاجأت قائمة الزمالك لمباراته أمام الشرقية -
الأمن يداهم “كبدة البرنس” من جديد -
السيسي: أقدر موقف ترامب في مواجهة الفكر الشيطاني الخبيث -
بوتين يتفقد موقع تفجير سان بطرسبورج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

أهالي سيناء يحتفلون بإعلان السيسي رئيسا للجمهورية

Google+ Print
أهالي سيناء يحتفلون بإعلان السيسي رئيسا للجمهورية أهالي سيناء يحتفلون بإعلان السيسي رئيسا للجمهورية

احتفالات سيناء

شهدت سيناء احتفالات بتنصيب السيسى رئيسًا للجمهورية، وقام المئات من أهالى العريش بالاحتفال بمقر المدينة الشبابية بالعريش، ورددوا الهتافات المؤيدة للسيسى، على أنغام “تسلم الأيادى”، وهم يحملون علم ، كما انطلقت فى سماء العريش ألعاب نارية.

وفرضت قوات الأمن طوقًا أمنيًا محكمًا حول مقر الاحتفال وومنعت وصول السيارات، وقطعت الطريق المؤدى لمكان الاحتفال بـ6 حواجز أمنية من مختلف الاتجاهات.

وأشرف اللواء على عزازي، مساعد مدير أمن شمال سيناء، على رأس قوة أمنية على تأمين الاحتفال.

وفى مدينة بئر العبد أيضًا، خرج الأهالى فى الشوارع تعبيرًا عن فرحتهم بإعلان اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، فوز المشير عبد الفتاح السيسى رسميًا.

 

 

 

 

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أحمد أحمد ينفي نقل مقر «كاف» من مصر

أحمد أحمد ينفي نقل مقر «كاف» من مصر

رئيس الكاف: «كل الشكر لمصر وللمصريين»

رئيس الكاف: «كل الشكر لمصر وللمصريين»

تغطية خاصة - عزت ابراهيم: لقاء الرئيس السيسي بترامب علامة فارقة وإحياء لعلاقة الشراكة التاريخية

تغطية خاصة - عزت ابراهيم: لقاء الرئيس السيسي بترامب علامة فارقة وإحياء لعلاقة الشراكة التاريخية

مساء الأنوار - لقاء مع أحمد جمعة ومحمد بوسكا لاعبي المصري بعد الفوز على إنبي

مساء الأنوار - لقاء مع أحمد جمعة ومحمد بوسكا لاعبي المصري بعد الفوز على إنبي