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بالصور.. الشماريخ تشعل سماء ميدان مصطفى محمود احتفالا بفوز السيسى

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امتلأت جنبات ميدان مصطفى محمود بالألعاب النارية والشماريخ والإعلام والدرجات البخارية، احتفالا بتولى المشير عبد الفتاح السيسى رئاسة البلاد، ما أدى إلى توقف الحركة المرورية، لمدة لا تقل عن ساعة على أنغام أغنية "بشرة خير"، حيث رقص على أنغامها الفتيات وكبار السن، بالإضافة إلى كثرة الدراجات البخارية التى تلتف حول الميدان.

وتوافد الكثير من الأسر والمجموعات الشبابية إلى الميدان مصطحبين معهم الأطفال، وأقيمت الاحتفالات فى ظل تكثيف أمنى تحسبا لحدوث ما يعكر صفو الاحتفالية بتواجد مكثف لجنود الأمن المركزى، بالإضافة إلى 3سيارات شرطة وعدد من ضباط الشرطة.

وقال أحد ضباط الشرطة، لـ"اليوم السابع"، أنه يأمل فى أن تكون الاحتفالية بداية جديدة لمصر الجديدة، ينعم فيها المصريون بالاستقرار والأمن، وتكون بداية لتحقيق آمال وتطلعات الجماهير.

وشهدت الحالة المرورية انفراجة حاليا فى شارع جامعة الدول، وتواجد بالميدان الكثير من الفتيات والنساء كما كثرت الخيول والبغال بالميدان، ما أشاع جوا من البهجة.

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