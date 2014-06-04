6 سفراء عرب ومسئولين يونانيين يحتفلون بفوز «السيسي» على ظهر السفينة «عايدة»

شارك عدد من السفراء العرب ومسئولين من وزارة الدفاع اليونانية في حفل على ظهر السفينة «عايدة» تلبيه لدعوة السفارة المصرية باليونان وطاقم السفينة.

> وكان السفير المصرى أحمد فؤاد بديوي، والقبطان عبد الحميد القاضي، عميد معهد التديب البحري بالأكاديمية العربية للنقل البحري، على رأس مستقبلى ضيوف حفل الإستقبال البالغ التنظيم.

وحضر سفراء العراق وليبيا وتونس وفلسطين والكويت وجنوب أفريقيا، وشارك من الجانب اليونانى قائد البحرية اليونانية وقائذ سلاح حرس الحدود .. وكان فى استقبالهم طلبه الأكاديمية البحرية.

> بدأ الحفل بعد اعلان اللجنة العليا للإنتخابات رسميا فوز المرشح الرئاسي، عبد الفتاح السيسى، وبينما الإحتفالات تتواصل فى شوارع وميادين مصر، كان موعد بدء احتقال بكلمه للقبطان فيها بالضيوف ومتمنيا فتح آفاق للتعاون فى مجال النقل البحرى الذى يري كثيرون من طاقم السفينه عايدة آنه القاطرة التى ستنتشل مصر من أزمتها الإقتصادية .

> وقام طاقم السفينه ..بمرافقه ضيوف الحفل فى جوله على أقسام السفينة.

> وقال السفير المصري الذى رافقه ملحق الدفاع المصري، إن هذه الزيارة ستساعد على التعريف بإمكانات الأكاديمية وسنبدأ في فتح أفاق للتعاون مع الشركات اليونانية الكبري.

> وأبدى سفير السودان عبد المنعم أحمد، سعادته بالحضور الى السفينه عايدة التابعه للجامعه العربية، ولم يخلو الحديث من نقاش خول سد النهضه ووافق سفير الخرطوم على كلام السفير المصرى حول خطورة إنشاء السد بالمواصفات الفنيه الحالية على الخرطوم.