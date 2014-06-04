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متظاهرو تايلاند يبتكرون وسيلة جديدة للاحتجاج ضد «الانقلاب»

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تايلاند

تايلاند

ابتكر المحتجون في تايلاند وسيلة جديدة للاحتجاج السلمي ضد الانقلاب العسكري، من خلال الإشارة بـ 3 أصابع لأعلى، وهي إشارة مقتبسة من رواية وفيلم Hunger Games.

وتشهد تايلاند صراعا منذ عشرة أعوام بين رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا وبين المؤسسة الملكية، ويعيش تاكسين في المنفى منذ عام 2008 لكنه ما زال يمارس نفوذا هائلا خاصة في الآونة الأخيرة من خلال حكومة تديرها شقيقته ينجلوك. ويحظى تاكسين ملياردير الاتصالات السابق بتأييد الفقراء في الريف والحضر.

وقبل أسبوعين أجبرت محكمة تايلاندية يانجلوك على التنحي كرئيسة للوزراء لكن حكومتها الانتقالية لا تزال في السلطة رغم إعلان الأحكام العرفية والاحتجاجات المستمرة منذ ستة أشهر والتي اتسمت أحيانا بالعنف بهدف الإطاحة بحكومتها.

ودفعت الاضطرابات البلاد إلى حافة الركود بل وأثارت المخاوف من حدوث حرب أهلية، ويعارض المحتجون المناهضون للحكومة إجراء انتخابات من المرجح أن يفوز فيها الموالون لتاكسين. ويريدون تنصيب رئيس حكومة “محايد” للإشراف على إصلاحات انتخابية تهدف إلى إنهاء نفوذ تاكسين.

 

 

 

 

 

 

تايلاند

تايلاند

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