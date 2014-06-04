محافظ كفر الشيخ ومدير الأمن يشاركان في الاحتفال بفوز السيسي بميدان النصر

شارك المستشار محمد عزت عجوة، محافظ كفرالشيخ، واللواء عادل النطاط، مدير الأمن، الآلاف من المواطنين احتفالاتهم في ميدان النصر بمدينة كفرالشيخ احتفالاتهم بفوز المشير عبدالفتاح السيسي بالرئاسه وأشعل «عجوة» و«النطاط» ميدان النصر بمدينة كفر الشيخ عقب تواجدهما وسط الآلاف من أهالي بالمحافظة حيث فوجئوا بتواجد المحافظ بينهم والذي رفض استقلال سيارته وصمم على التوجه للميدان سيرا على قدميه وسط آلاف المواطنين المتواجدين.

وقال المحافظ في كلمته من فوق المنصه الموجوده بميدان النصر نعاهد الله ثم نعاهد الشعب المصري والمشير عبدالفتاح السيسي رئيس مصر على العمل وبذل الجهد والعطاء في سبيل النهوض بمصرنا الغالية وأن نكون خادمين للشعب المصري.

وأضاف أن «اليوم يوم تاريخي قي تاريخ مصر المعاصر وفي كفر الشيخ خاصة التي احتشدت لتمنح صوتها في الانتخابات الرئاسية لمن تريد».

كان الآلاف احتشدوا للاحتفال بفوز المشير عبدالفتاح السيسي رئيسًا لمصر لنثبت للعالم كله أن مصر لها مكانتها الكبيرة وتختار رئيسها في ظل اتنتخابات نزيهة وحيادية.

ومن جانبه، قال اللواء عادل النطاط، مدير أمن كفر الشيخ، في كلمته إننا نهنئ الرئيس المشير عبدالفتاح السيسي بفوزه في انتخابات الرئاسة ونعاهد الله والشعب المصري كله والرئيس المشير عبدالفتاح السيسي رئيس مصر على العمل والجهد وشعور المواطنين بالأمن والأمان.

وأضاف: «أشيد بالتعاون البناء والفعال بين أبناء كفر الشيخ العظام ورجال الأمن ليضربوا المثل الأعلى على التعاون والحب والتقدير».