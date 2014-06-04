مركز التميز لأمن المعلومات بجامعة الملك سعود يوقع اتفاقية أمن البنية التحتيّة

وقع مركز التميز لأمن المعلومات بجامعة الملك سعود اتفاقية تعاون مع شركة القرار الآمن فيما يخص أمن البنية التحتية، الاتفاقية تُركِّز على تطوير تقنيات وأدوات البنية التحتية وتوفير ما يلزم لتقديم الخدمات الإلكترونية بكل سهولة وأمان وموثوقية للجهات المستفيدة.

وصرح الدكتور جلال بن فريد المهتدي مدير المركز أن الاتفاقية ركزت على تحليل وتأمين البنية التحتية التي تساهم في تعزيز أمن المعلومات في المنظمة والتي تعتبر هاجس الكثير من مديري تقنية المعلومات والمسؤولين عن أمن المعلومات في المنشآت.

وأشار د. المهتدي إلى أن وجود تقنية لأمن المعلومات لا يؤدي الغرض المرجو ان لم يتم دعمها بالجوانب التشريعية والتطبيقية والبنية التحتية المناسبة. ومن هنا تظهر الحاجة إلى وجود منهجية لبناء نظام أمن معلومات متكامل يوفر الحماية المرجوة للمعلومات على جميع مستوياتها وبجميع طرق حفظها أو تناقلها والتعامل معها.

وبيّن الدكتور محمد النعيم مستشار مركز التميز لأمن المعلومات والخبير في حوكمة التقنية إلى أن الاتفاقية هي استمرار لعمليات حماية المعلومات عن طريق تعزيز البنية التحتية ومعرفة أصول المنظمة وتقييم أهميتها بناءاً على ما تحتويه من معلومات ومن ثم معرفة وتقييم المخاطر المتوقعة وتقديم الحلول المناسبة سواء كانت حلولا تقنية أو إدارية أو تشغيلية وإجرائية.