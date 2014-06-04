مدارس الآفاق تختتم أنشطتها المدرسية

الرياض - منصور علي أحمد

اختتمت مدارس الآفاق أنشطتها المدرسية للعام 1434/1435ه بإقامة حفلها الختامي لمرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية حيث تم الاحتفال بتخريج أطفال التمهيدي الذين قدموا بعض الفقرات الفنية والأناشيد والألعاب التي أدخلت الفرح والسرور إلى قلوبهم وذويهم. كما أقامت المدارس حفل اختتام الأنشطة المدرسية لطالبات وطلاب المرحلة الابتدائية الذين قدموا خلالها فقرات فنية وتمثيلية متنوعة أظهرت مواهبهم المتعددة في الإلقاء والإنشاد والعروض، وقد أعقب الحفل تكريم طلاب الصف الثالث بنين المغادرين المدارس وتم توزيع الهدايا التذكارية عليهم كما كرمت المدارس الطالبات المترفعات للمرحلة التالية متمنين للجميع التوفيق والنجاح.