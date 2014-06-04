«اليمامة» تدفع بخريجي كلية التعليم المستمر وخدمة المجتمع لسوق العمل.. اليوم

تحتفل جامعة اليمامة اليوم بالتعاون مع الصندوق الخيري الاجتماعي بتخريج الدفعة الرابعة من الطلاب الحاصلين على الدبلوم وعددهم 324 طالباً وطالبة من خلال عمادة التعليم المستمر وخدمة المجتمع، بدعم من الصندوق الخيري الاجتماعي، وذلك تحت رعاية الدكتور يوسف العثيمين وزير الشؤون الاجتماعية، ورئيس مجلس إدارة الصندوق الخيري الاجتماعي وقد اجتاز الطلاب الخريجون برامج الدبلومات في عدد من التخصصات وهي (السياحة، والتأمين، وإدارة موارد البشرية، والإدارة المصرفية).

وقال الدكتور حسين بن محمد الفريحي مدير جامعة اليمامة إن جامعة اليمامة تحرص دائماً على إحداث التواصل والارتباط الكامل بواقع المجتمع السعودي، سواء على الصعيد العلمي الأكاديمي، أو على الصعيد التدريبي، ومن هذا المنطلق تبذل الجامعة جهودها المتواصلة من أجل دراسة احتياجات السوق المحلية، وتوظيف خبراتها العلمية والأكاديمية الذاتية والاستعانة أيضاً بخبرات شركائها المحليين والعالميين في أوروبا وأمريكا وغيرها؛ بغية فتح مجالات التخصصات العلمية والتدريبية التي يحتاجها سوق العمل على أعلى المستويات لأبناء المملكة وبناتها.

واوضح مدير عام الصندوق الخيري الاجتماعي عادل فرحات ان الصندوق الخيري آمن بأن تأهيل الإنسان هو الرهان، وبأن التنمية البشرية لها مفهوم شامل يشجع على العمل، ويعزز دور الفرد في دائرة التنمية الاقتصادية الوطنية وبرؤية ترتكز على النظرة الشاملة للمشكلة وأسبابها وتهيئة المناخ المناسب للحد منها، وبإيجاد فرص عمل وانخراط للشباب والفتيات فيما يكون باستطاعتهم ويتناسب مع قدراتهم وطاقاتهم».

كما أوضح د. أحمد القطان عميد عمادة التعليم المستمر وخدمة المجتمع أن نسبة الخريجين الذين قد حصلوا فعلياً على فرص عمل قد بلغت 85%. وأن شركاء الجامعة كان لهم الفضل في نجاح برامج الدبلومات مثل صندوق الموارد البشرية، وشركة مايكروسوفت العالمية، والهيئة السعودية العامة للسياحة والآثار، وعدد من الشركات والبنوك والمؤسسات الحكومية والأهلية التي ساهمت في تدريب الطلاب اثناء الدراسة.