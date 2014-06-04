تعاون بين معهد الحرم ومركز التدريب لوضع خطة لتدريب العاملين بالمسجد الحرام

عقد مدير معهد الحرم المكي الشريف الشيخ سلمان بن صالح المقوشي امس، اجتماعاً مع مدير مركز التدريب أحمد بن عيد الوذيناني، وذلك بمقر الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وجرى خلال الاجتماع وضع خطة تشغيلية لقاعات التدريب بالمسجد الحرام يتم من خلالها تنفيذ برامج تدريبية لطلاب المعهد في مجال الحاسب الآلي وبرامج تدريبية أخرى توجيهية وإرشادية وتثقيفية للعاملين بالمسجد الحرام ينفذها أصحاب الفضيلة مدرسو المعهد.

ويأتي هذا الاجتماع للرفع من مستوى العاملين في خدمة المعتمرين والزوار لتقديم أفضل الخدمات لوفود الرحمن، وذلك انطلاقاً من توجيهات ولاة الأمر - حفظهم الله -.