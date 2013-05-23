النجمة التركية مريم أوزيرلي الشهيرة بـ السلطانة هُيام: فكّرت بالتخلّي عن التمثيل

اعتبر الكثيرون أن الممثلة التركية مريم أوزيرلي ذات الشعر الأحمر والمعروفة في الوسط الفني التركي بثقتها الكبيرة بنفسها وشخصيتها المرحة وتواضعها الدائم مع المعجبين والإعلاميين، والتي كانت مقيمة طوال حياتها في ألمانيا، محظوظة لأدائها دور السلطانة هُيام في مسلسل «حريم السلطان»، بعد أن حقّقت نجومية واسعة ليس في تركيا فحسب بل أيضاً في وسط أوروبا وآسيا والبلقان والشرق الأوسط، من خلال مسلسل يعتبر أول عمل تاريخي تركي يحطّم أرقاماً قياسية بالإيرادات وبالعرض في أكثر من 48 دولة بعد بدء إيطاليا والمكسيك مؤخراً بعرضه على شاشاتهما. وقد كشفت مريم أوزيرلي عن جوانب كثيرة في شخصيتها في عدة مقابلات لها في الصحافة التركية المكتوبة وفي قناة trt التركية رصدتها «سيدتي التركية»:

من بين هذه المقابلات واحدة أُجريت معها على هامش حضورها فعاليات مهرجان اسطنبول للأفلام الثاني والثلاثين، الذي قدّمه ميرت فيرات بطل مسلسل «الانتقام» وجيداء دوفنجي بطلة مسلسل «نساء حائرات»، ووزّعت جوائزه على الفنانين الأتراك والعالميين قبل فترة، وعبّرت عن سعادتها بنجاحها الجماهيري في دور السلطانة هُيام في مسلسل «حريم السلطان»، وأعربت عن عشقها الكبير للسينما قائلة: «أنا أستمتع كثيراً بمشاهدة ومتابعة أفلام المهرجانات السينمائية عن قرب مع صانعيها والقائمين عليها، وخلال إقامتي مع عائلتي في ألمانيا، حرصت على زيارة كل المهرجانات السينمائية الألمانية سواء التي كانت تقام في مدينة برلين أو المقامة في مدينة ميونيخ أو هامبورغ، كما زرت مهرجانات سينمائية مهمة في إسبانيا، ولأول مرة أشارك وأحضر مهرجاناً سينمائياً في اسطنبول. ومهرجان اسطنبول للأفلام، مهرجان رائع، وأعتبر نفسي محظوظة جداً لتواجدي في مهرجان استطاع أن يجمع كل العاملين في مجال الفن السابع من كافة أنحاء العالم».

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