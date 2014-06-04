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كرنفالات بالمنوفية احتفالا بفوز السيسي رسميا بالرئاسة

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نظم أهالي محافظة المنوفية، مسقط رأس عائلة الرئيس ، عبدالفتاح ، مساء الثلاثاء، 3 احتفالات بمدينة شبين الكوم محافظة المنوفية بالتزامن مع المؤتمر الصحفي للإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية 2014 – 2018 بفوز المرشح عبدالفتاح السيسي بنسبة 96.9% من الأصوات.

أولى الاحتفالات نظمتها حملة السيسي الانتخابية بالتعاون مع حملة مستقبل وطن بشارع الاستاد الرياضي بشبين الكوم والثانية نظمتها الكتلة الشعبية بالمنوفية أمام ديوان عام محافظة المنوفية والثالثة نظمها نائب مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطني، أحمد سيف أمام الكوبري العلوي بشبين الكوم.

وأطلق الأهالي الألعاب النارية عقب إعلان النتيجة رسميا والزغاريد والأغاني الوطنية والرقص على أغنية تسلم الايادى وبشرة خير .

فما خرج العشرات في مدن ومراكز المحافظة بمسيرات بمكبرات الصوت والسيارات حاملين صور عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ابتهاجا بفوزه بالانتخابات الرئاسية.

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