4 أسباب دفعت بركات للتفكير في الاعتزال

أربعة أسباب، تدفع محمد بركات لاعب وسط الأهلي لإعلان اعتزاله رسميا بنهاية الموسم الجاري، بحسب ما أفصح به اللاعب للمقربين منه.

وعلم FilGoal.com أن بركات تلقى عرضين لتقديم برنامج تلفزيوني، الأول من قناة القاهرة والناس والثاني من سي بي سي، بمقابل مالي ضخم، وهذا هو السبب الأول.

السبب الثاني هو أن الزئبقي يرى ان الاعتماد عليه كأساسي خلال الفترة المقبلة غير مؤكد، في ظل وجود الثنائي عبد الله السعيد ووليد سليمان، خاصة وأنه جلس إحتياطيا بالفعل خلال النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا.

السبب الثالث، هو أن بركات يجد نفسه مضطرا لتخفيض المقابل المالي لتجديد تعاقده إلى النصف مثلما فعل زملائه محمد أبو تريكة وشريف عبد الفضيل ووائل جمعة.

أما السبب الرابع، فهو أن بركات طلب مقابلة محمود الخطيب نائب رئيس القلعة الحمراء للتفاوض معه بشأن التجديد، وهو ما رفضه بيبو.

وينتهي عقد الزئبقي مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري، وصرح حازم الحديدي مدير أعمال اللاعب أنه اكتفى بما قدمه في كرة القدم ويفضل الاعتزال نهائيا عقب نهاية العقد.