مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالوادي الجديد‎

شهد منذ قليل طريق مركز «بلاط – الداخلة» بمحافظة الوادي الجديد حادث تصادم سيارة ملاكي بأخري نقل أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين .

وكان بلاغ ورد الي اللواء نبيل العشري , مدير امن الوادى الجديد من قسم شرطة بلاط بالوادى الجديد يفيد بوقوع حادث مروري بطريق الداخلة – بلاط ووصول جثتين لمشرحة مستشفي الداخلة المركزي في هذا الحادث خلال اصطدام سيارة ملاكي بسيارة آخري نقل كبيرة , أثناء توقف الأخيرة علي جانب الطريق , ما أدي إلي تحطم السيارة الملاكي , ومصرع شخصين هما آمنة بشندي عبد الرازق من قرية العوينة بمركز الداخلة و عبد المنعم محمود واعر ” من قرية العوينة , وإصابة 3 آخرين هم سيد جلال من مدينة موط بالداخلة و إيمان عبد المنعم واعر ” من قرية العوينة , و اعتماد هاشم دياب من قرية العوينة بمركز الداخلة .

وفور وصول البلاغ انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتم نقل والمصابين لمستشفي الداخلة المركزي لتلقي العلاج كما تم نقل المتوفين بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط برئاسة المهندس صابر صقر رئيس المركز فضلا وتم ازالة اثار الحادث لتسيير الحركة المرورية بشكل طبيعي علي الطريق . وتحرر المحضر اللازم للواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .