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الأهلي ينتظر رأي يوسف بشأن أوكا

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الأهلي ينتظر رأي يوسف بشأن أوكا الأهلي ينتظر رأي يوسف بشأن أوكا

أكد مجدي طلبة مدير التعاقدات بالأهلي بأن النادي ينتظر رأي الجهاز الفني بقيادة محمد يوسف بشأن التعاقد مع أحمد سعيد "أوكا" مدافع ليرس البلجيكي ومنتخب .

وقال طلبة لـFilGoal.com "عرض علينا وكلاء التعاقد مع أوكا، وتم إحالة الأمر للجهاز الفني بقيادة يوسف وننتظر رأيهم بشأن ضم اللاعب".

ويلعب "أوكا" حاليا في صفوف ليرس البلجيكي على سبيل الإعارة بعد أن انتقل إليه من صفوف وادي دجلة بعد توقف الدوري المصري الموسم الماضي.

ويعاني الأهلي من النقص في الدفاع بسبب إصابة مدافعيه المتكررة مثل محمد نجيب ورامي ربيعة وشريف عبد الفضيل.

يذكر بأن أوكا قد تألق إبان فترة لعبه مع حرس الحدود واختاره حسن شحاتة لتمثيل في كأس القارات وشارك أساسيا في جميع مباريات منتخب مصر في البطولة.

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