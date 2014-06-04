بالفيديو.. المستشار محمود فوزي: تخفيض عدد مقاعد البرلمان إلى 540

قال المستشار محمود فوزي، المتحدث الرسمي باسم لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، إن اللجنة قررت تخفيض عدد مقاعد البرلمان استجابة لرغبة مؤسسة الرئاسة.

> وقال”فوزي” في حوار مع برنامج “باختصار” على قناة “ألمحور”، مع الدكتور معتز بالله عبدالفتاح، إن الأحزاب والقوى السياسية تتواصل مع المستشار عدلي منصور، الرئيس مؤقت، وبابه مفتوح للجميع، مضيفا”: “والرئيس حريص على التواصل مع كافة أطياف المجتمع”.

وأكد “فوزي” أنه تقليلًا للنفقات وفعالية الوقت، والحرص على كفاءة البرلمان، تقرر تخفيض عدد مقاعد البرلمان من 600 إلى 540 مقعد، منهم 420 فردي, و120 قوائم ،أي أن القوائم تمثل ربع النظام الانتخابي.

" frameborder="0">