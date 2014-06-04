بالفيديو.. مراسلة التليفزيون السوري تدعو الناخبين للحديث بـ«حكي حلو» على الهواء

لم تدر أنها على الهواء وهي تقدم تغطية إعلامية للانتخابات السورية، طالبة من المصوتين الحديث بإيجابية عن المشهد الرهن في بلادها، قائلة بلهجة شامية «بدي حكي حلو».

قناة «العربية» التقطت المشهد، الذي كانت بطلته مراسلة اسمها «لينار»، وتعمل في التليفزيون الرسمي السوري، حيث دعت الناخبين للحديث عن المشهد الرئاسي بصورة «حلوة»، حسب تعبيرها، دون أن تدري أن المتابعين لها عبر شاشات التليفزيون يستمعون إليها، بعدما ظنت أن البث المباشر يتم من مركز آخر في الشاشة، التي قسمت إلى عدد من النوافذ لتغطية أكبر قدر ممكن من مراكز الاقتراع.

وقاطعها المذيع في الاستديو، منبهًا إياها أكثر من مرة: «نحن على الهواء».

وأغلقت صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية، التي نظمها النظام السوري في المناطق الخاضعة لسيطرته، الثلاثاء، بعد تمديدها لـ5 ساعات إضافية، وبدأ الفرز.