أخبار عاجلة

أحمد أحمد ينفي نقل مقر «كاف» من مصر -
رئيس الكاف: «كل الشكر لمصر وللمصريين» -
تغطية خاصة - عزت ابراهيم: لقاء الرئيس السيسي بترامب علامة فارقة وإحياء لعلاقة الشراكة التاريخية -
مساء الأنوار: حقيقة عودة إيمن أشرف مرة أخرى للأهلي -
مساء الأنوار - لقطات حصرية .. وصول البرتغالي إيناسيو المدير الفنى الجديد للزمالك بمطار القاهرة -
مساء الأنوار - لقاء مع أحمد جمعة ومحمد بوسكا لاعبي المصري بعد الفوز على إنبي -
مساء الأنوار - مفاجأت قائمة الزمالك لمباراته أمام الشرقية -
الأمن يداهم “كبدة البرنس” من جديد -
السيسي: أقدر موقف ترامب في مواجهة الفكر الشيطاني الخبيث -
بوتين يتفقد موقع تفجير سان بطرسبورج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

مؤسسة زايد العطاء تدشن مخيماتها الطبية التطوعية في قرى مصر

Google+ Print
مؤسسة زايد العطاء تدشن مخيماتها الطبية التطوعية في قرى مصر مؤسسة زايد العطاء تدشن مخيماتها الطبية التطوعية في قرى مصر

دشنت مبادرة زايد العطاء برامجها الانسانية في لعلاج الاطفال والمسنين من مرضى القلب باشراف خبراء اماراتيين ومصريين وعالميين وفي اطار حملة العطاء الانسانية العالمية للتخفيف من معاناة المرضى المعوزين ومن الاطفال والمسنين وذلك استجابة لدعوة رسمية من المركز المصري للعمل التطوعي وبالشراكة مع العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة والغير ربحية في نموذج مميز للعمل التطوعي والتلاحم الاجتماعي والانساني

وأكد جراح القلب الاماراتي الدكتور عادل الشامري الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء رئيس المخيمات الاماراتية الطبية التطوعية أن البرنامج الاماراتي المصري المشترك لعلاج مرضى القلب يحظى بدعم من العديد من المؤسسات الصحية والتطوعية نظرا لما يقدمه من نقلة نوعية في مستوى الخدمات لمرضى القلب بأيدي خبراء اماراتيين ومصريين وفرنسيين عالميين تحت اطار تطوعي ومظلة انسانية اضافة الى ما يقدمه البرنامج من فرصة للكوادر الطبية للتدريب العملي والاستفادة من التقنيات الحديثة في طب وجراحة القلب .

وأشار ان الفريق الطبي والجراحي سينظم 24 مخيما طبيا تطوعيا ميدانيا في مختلف المحافظات المصرية وسيجري المئات من عمليات القلب المفتوح لمرضى يعانون من مشاكل صحية معقدة في الشرايين القلبية والصمام الميترالي اوالعيوب الخلقية للاطفال والمسنين

وقال ان المخيمات الاماراتية المصرية الطبية التطوعية في محطاتها القادمة في القرى المصرية تأتي مكملة للمهام الانسانية التي تم تنفيذها مسبقا في مختلف المحافظات المصرية والتي استفاد منها ما يزيد عن 600 الف طفل ومسن خلال الاعوام الماضية واجريت ما يزيد عن 500 عملية قلب في كل من مستشفى الشيخ زايد في مدينة الشيخ زايد ومستشفى عين شمس الجامعي والتي تكللت جميعها بالنجاح التام وتم خلالها تصليح وزراعة الصمامات والشرايين من خلال تقنية حديثة باستخدام المناظير في سابقة هي الاولى في مصرضمن برنامج اماراتي مصري فرنسي لتطوير جراحات القلب في مصر

تطور

و أكد جراح القلب المصري احمد عبدالعزيز ان علم أمراض وجراحة القلب بدأ تطوره خلال القرن الماضي تطوراً كبيراً، بحيث تم تطوير عمليات القلب وأجهزة القلب والرئة الصناعية، حتى أصبحت عمليات القلب ذات نسبة نجاح عالية موضحا ان العمليات الجراحية تأتي في اطار اتفاقية تم توقيعها بين مركز الامارات للتطوع والمركز المصري للتطوع لتنظيم ما يزيد عن 24 مخيما طبيا واجراء ما يزيد عن 300 عملية قلب في اطار حرص مبادرة زايد العطاء على تفعيل العمل المشترك بين الكوادر الطبية التطوعية وتعزيز التعاون بين المؤسسات الصحية الاماراتية والمصرية في مجال العمل الطبي والانساني للارتقاء بالخدمات العلاجية والتشخيصية المقدمة لمرضى القلب في مصر .

تقنيات

تحدث البروفيسر الفرنسي جراح القلب أولفير جاكدين رئيس مركز القلب في المستشفى الجامعي الفرنسي في ليون عضو مبادرة زايد العطاء عن التقنيات الحديثة التي سيتم ادخالها في مصر من خلال المخيمات الطبية مشيرا ان الاعراض المصاحبة لحالات امراض صمامات القلب تكون مختلفة مثل ضيق في النفس ـ ألم في الصدر ـ خفقان، ويتطلب علاج أمراض صمامات القلب، عندما تصل الحالة إلى حد معين، بتجزئة العملية الجراحية.

حيث يقوم الدكتور الجراح بإصلاح الصمام أو باستبداله موضحا أن هناك عدة طرق لإصلاح الصمامات، عندما يكون الصمام مناسباً للإصلاح، وهو أفضل شيء للمريض، حيث لا يحتاج إلى صمام غير طبيعي ولا يحتاج إلى استخدام أي علاجات، أما إذا كان الصمام غير مناسب للإصلاح عندها يتم تغيير الصمام بآخر، ويقوم الطبيب والمريض معاً بتقرير أي نوع من الصمامات يستخدم أثناء العملية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أحمد أحمد ينفي نقل مقر «كاف» من مصر

أحمد أحمد ينفي نقل مقر «كاف» من مصر

رئيس الكاف: «كل الشكر لمصر وللمصريين»

رئيس الكاف: «كل الشكر لمصر وللمصريين»

مساء الأنوار - لقاء مع أحمد جمعة ومحمد بوسكا لاعبي المصري بعد الفوز على إنبي

مساء الأنوار - لقاء مع أحمد جمعة ومحمد بوسكا لاعبي المصري بعد الفوز على إنبي

"اقتصادية النواب": نتوقع ارتفاع الاستثمارات الأمريكية بمصر بعد زيارة السيسي

"اقتصادية النواب": نتوقع ارتفاع الاستثمارات الأمريكية بمصر بعد زيارة السيسي