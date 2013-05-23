أخبار عاجلة

إصابة فنيَي كهرباء في حريق محول بسوهاج -
الأمن العام: ضبط هارب من الإعدام و٣٥ سنة سجن وبحوزته ترسانة ذخيرة -
عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود» -
38.2% زيادة في حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة العام الحالي -
السيسى يلتقي مدير البنك الدولي -
رئيس باراجواي يقيل وزير الداخلية بعد احتجاجات ضد ترشحه لفترة ثانية -
أكثر من مئتي قتيل في انهيارات أرضية بكولومبيا -
البيت الأبيض يكشف عن الأوضاع المالية لكبار موظفيه -
تظاهرات في كولومبيا ضد حكومة سانتوس -
تظاهرة في القدس ضد احتلال الاراضي الفلسطينية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

العثورعلي جثة سائق المنوفية ملقاه برشاح ببنها

  • 12
Google+ Print
العثورعلي جثة سائق المنوفية ملقاه برشاح ببنها العثورعلي جثة سائق المنوفية ملقاه برشاح ببنها

توصلت مباحث القليوبية للغز اختفاء سائق تسبب في قيام أهله بقطع الطريق أمام كوبري المنصورة ، للمطالبة بحل لغز إختفائه بعد العثور علي سيارته ملقاه ومفككة ، حيث عثر علي جثته طافيه برشاح قرية ميت السباع ببنها 

تلقى اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية اخطارا بالواقعة ، وبالفحص تبين ان المجنى  عليه يدعي شحتة عبد العليم سائق وتم إستدراجه وقتله بقرية ميت السباع وتوصلت خطة البحث إلي أن وراء إرتكاب الحادث 5 عاطلين قاموا بإستدراج المجني عليه من موقف بنها بحجة توصيلهم لقرية ميت السباع وفي الطريق أمطروه بوابل من الرصاص وقاموا بإلقاء الجثة برشاح ميت السباع وتوجهوا بالسيارة لحدائق الموالح وفككوها
> كشفت التحريات علي أن المتهمين هم محمد مجدي المغاوري وعماد سليمان عواد وعبدالله متولي عبد الرحمن واحمد محمد نجيب وكريم مجدي السيد .
> ألقي القبض عليهم ، واعترفوا بإرتكابهم الحادث وقاموا بتمثيل الجريمة أمام رجال المباحث وتولت النيابة التحقيق وامرت بحبسهم
> وكان أهالي قرية مسجد الخضر بالمنوفية قطعوا الطريق الزراعي عدة ساعات للمطالبة بكشف غموض اختفاء السائق

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا