العثورعلي جثة سائق المنوفية ملقاه برشاح ببنها

توصلت مباحث القليوبية للغز اختفاء سائق تسبب في قيام أهله بقطع الطريق أمام كوبري المنصورة ، للمطالبة بحل لغز إختفائه بعد العثور علي سيارته ملقاه ومفككة ، حيث عثر علي جثته طافيه برشاح قرية ميت السباع ببنها

تلقى اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية اخطارا بالواقعة ، وبالفحص تبين ان المجنى عليه يدعي شحتة عبد العليم سائق وتم إستدراجه وقتله بقرية ميت السباع وتوصلت خطة البحث إلي أن وراء إرتكاب الحادث 5 عاطلين قاموا بإستدراج المجني عليه من موقف بنها بحجة توصيلهم لقرية ميت السباع وفي الطريق أمطروه بوابل من الرصاص وقاموا بإلقاء الجثة برشاح ميت السباع وتوجهوا بالسيارة لحدائق الموالح وفككوها

> كشفت التحريات علي أن المتهمين هم محمد مجدي المغاوري وعماد سليمان عواد وعبدالله متولي عبد الرحمن واحمد محمد نجيب وكريم مجدي السيد .

> ألقي القبض عليهم ، واعترفوا بإرتكابهم الحادث وقاموا بتمثيل الجريمة أمام رجال المباحث وتولت النيابة التحقيق وامرت بحبسهم

> وكان أهالي قرية مسجد الخضر بالمنوفية قطعوا الطريق الزراعي عدة ساعات للمطالبة بكشف غموض اختفاء السائق