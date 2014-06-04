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بالصور.. الآلآف ينزلون في شوارع الإسماعيلية احتفالاً بفوز السيسي

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بالصور.. الآلآف ينزلون في شوارع الإسماعيلية احتفالاً بفوز السيسي بالصور.. الآلآف ينزلون في شوارع الإسماعيلية احتفالاً بفوز السيسي

 

احتفالات الإسماعيلية

نزل الآلآف من المواطنيين قبل قليل إلى شوارع وميادين محافظة الاسماعيلية للاحتفال بفوز المرشح الرئاسي، عبدالفتاح رسميا برئاسة .

وأمتلأ ميدان الممر بوسط مدينة الاسماعيلية عن آخره لأول مرة منذ ثلاثة سنوات وأطلق العشرات من المواطنين والشباب الألعاب النارية التى أضاءات سماء المدينة وأطلفت النساء الزغاريد ورفعن أعلام مصر وصور السيسي.
> وأطلقت السيارات صافرات التهنئة فى أحتفالات تاريخية غير مسبوقة منذ قيام ثورة يناير

وهنأ الدكتور محمد محمدين رئيس جامعة القناة واللواء أحمد القصاص محافظ الاسماعيلية الرئيس السيي بالفوز من خلال برقيات أرسلوها متمنين التوفيق له فى مهمته .

وقامت عشرة مدرعات تابعة للجيش والشرطة بتأمين الاحتفالات التاريخية بشوارع المدينة.

 

 

 

 

 

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