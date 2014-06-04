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المهاجم الإسباني كوستا يوقع لتشيلسي الإنجليزي قبل مونديال البرازيل

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المهاجم الإسباني كوستا يوقع لتشيلسي الإنجليزي قبل مونديال البرازيل المهاجم الإسباني كوستا يوقع لتشيلسي الإنجليزي قبل مونديال البرازيل

دييجو كوستا

ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن المهاجم الإسباني دييغو كوستا سيكون قريبا من الانتقال إلى صفوف تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، حيث سيتم توقيع العقود قبل المشاركة مع منتخب بلاده في مونديال البرازيل.

وأضافت الصحيفة على موقعها الإليكتروني، أن قيمة الصفقة ستصل إلى 45 مليون يورو.

وبحسب الصحيفة، فإن تشيلسي دخل في مفاوضات مع كوستا في ظل رغبة البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق الكروي في تدعيم صفوف الفريق بعناصر جديدة استعدادا للموسم الكروي الجديد.

وأنهى تشيلسي الدوري الإنجليزي في المركز الثالث برصيد 82 نقطة، بينما توّج مانشستر سيتي باللقب.

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