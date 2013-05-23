البورصة المصرية تكتفي بـ3 مليارات جنيه خسائر وتغلق الجلسة على تراجع جماعي

اكتفت البورصة المصرية بخسائر تجاوزت 3 مليارات جنيه، لتغلق بها جلسة اليوم، بتراجع جماعي لمؤشراتها، واستقرار مؤشراتها الرئيسي دون مستوى 5,400 نقطة، ويسجل رأس مالها السوقي بنهايتها 360 مليار و783 مليون جنيه، بضغط بيعي مكثف من مبيعات المستثمرين المصريين والأجانب.

وأغلقت جلسة تداول اليوم التي شهدت تراجعاً كبيراً في أحجام التداولات الإجمالية وقيمها، حيث تم التداول عليى إجمالي 46 مليون و987 ألف سهم، بلغت قيمتها الإجمالية 209 مليون و465 ألف جنيه، من خلال تنفيذ 11 ألف و683 صفقة، تمت على أسهم 162 شركة، صعد منها 26، بينما تراجعت 108 شركة.

أغلق مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 دون مستوى 5,400 نقطة، بعد تراجعات متتالية شهدها خلال هذا الأسبوع، حيث تراجع بنسبة 1.98% منذ بداية الأبسوع تمثل 108 نقطة، كان نصيبه اليوم فقط من هذه الخسار 73 نقطة، بنسبة تراجع 1.34%، ليغلق تعاملات الأسبوع على مستوى سجل 5,343.42 نقطة.

كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.63%، بمقدار 3 نقاط، ليسجل 447.41 نقطة.

تراجع أيضاً مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.79%، بمقدار 6 نقاط، ليغلق مسجلاً 751.50 نقطة.