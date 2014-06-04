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إبراهيم سعيد: جمعة والصقر أكبر حافز لعودتي للزمالك

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إبراهيم سعيد: جمعة والصقر أكبر حافز لعودتي للزمالك إبراهيم سعيد: جمعة والصقر أكبر حافز لعودتي للزمالك

لا يرى إبراهيم سعيد أن عامل السن عائق أمامه للانضمام مجددًا إلى صفوف نادي الزمالك هذا الصيف.

وقال إبراهيم سعيد لقناة الحياة: "أبلغ 34 عامًا، ولكن وائل جمعة اعتزل هذا الموسم رغم بلوغه 38 سنة، وكان يمكنه الاستمرار في الملعب، كذلك الحال بالنسبة لأحمد حسن الذي اعتزل العام الماضي ببلوغه 37 سنة".

وتخبط مشوار إبراهيم سعيد مع الأندية منذ رحيله عن الأهلي في شتاء 2004، حيث تنقل بين أندية الزمالك والإسماعيلي والاتحاد السكندري، إضافة إلى تجارب احتراف قصيرة في تركيا والسويد.

ثم قرر نادي الزمالك منح إبراهيم سعيد مساحة للتدريب مع الفريق الأبيض، وإثبات قدرته من عدمها في ارتداء قميص الفرسان في الموسم المقبل.

وأضاف "كنت أتمنى العودة للزمالك منذ 2008، وأرى الآن هناك عوامل عديدة تحفزني لمواصلة المشوار، أهما تواجد ميدو الذي زاملته في على رأس الجهاز الفني، وثقتي الكبيرة في قدراته الفنية، إضافة إلى الاستقرار الإداري للنادي تحت رئاسة مرتضى منصور".

وتابع "ليست لدي أدنى مشكلة في الخضوع للاختبار، لأن الجهاز الفني ومجلس الإدارة يهمهما مصلحة نادي الزمالك، ولن يجاملني أحد، لأن الملعب هو الفيصل".

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