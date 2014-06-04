المصري: الشناوي لن يلعب لناد آخر في مصر

أغلق نادي المصري البورسعيدي الباب أمام جميع الأندية المصرية التي ترغب في ضم حارس مرماه أحمد الشناوي ولاعب الوسط حسام حسن.

وأشار ياسر يحيى رئيس النادي البورسعيدي إلى وجود اتفاق بين النادي واللاعبين، بشأن عدم الانتقال لأي ناد داخل مصر سواء الأهلي أو الزمالك.

وقال يحيى في تصريحات لقناة "النهار رياضة": "اتفقنا مع الشناوي وحسام حسن أن النادي لن يقف أمامهما في حالة وصول عرض أوروبي".

ويحاول نادي الزمالك ضم أحمد الشناوي في ظل اقتراب اعتزال عبد الواحد السيد، علمًا بأن حارس المصري ارتدى القميص الأبيض على سبيل الإعارة لمدة موسم في صيف 2012.

أما حسام حسن، فأشارت تقارير صحفية إلى رغبة النادي الأهلي في ضمه، لتعويض الثغرة التي خلفها رحيل حسام غالي إلى لير البلجيكي.