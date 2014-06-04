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الإسماعيلي: انتقالات لاعبينا للأهلي والزمالك وهمية

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الإسماعيلي: انتقالات لاعبينا للأهلي والزمالك وهمية الإسماعيلي: انتقالات لاعبينا للأهلي والزمالك وهمية

نفى محمد أبو السعود رئيس الإسماعيلي وصول أي عروض للاعبي الدراويش، أو تفكيره في بيع أي نجم من نجوم الفريق في الوقت الراهن.

وتابع لـFilGoal.com "يبدو أن السماسرة وكلامهم وراء تلك العروض الوهمية التي تخص العديد من لاعبي الإسماعيلي لن ينتهي".

ويتحدث أبو السعود عما تردد عن وجود نية من الإسماعيلي لبيع جون أنطوي.

وأضاف إلى أن العروض التي تردد حصول صالح موسى وكريم مسعد وغيرهما عليها ليست صحيحة.

وأوضح "لن نتحدث في الانتقالات إلى بعد لقاء بتروجيت الذي لن نفكر إلا فيه حاليا أملا في تحقيق الصعود للدورة الرباعية".

ويحتاج الإسماعيلي للفوز على بتروجيت، وانتظار سقوط الزمالك أمام اتحاد الشرطة للترشح إلى المربع الذهبي.

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