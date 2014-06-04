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الأهلي والزمالك والإسماعيلي يهنئون السيسي برئاسة الجمهورية

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الأهلي والزمالك والإسماعيلي يهنئون السيسي برئاسة الجمهورية الأهلي والزمالك والإسماعيلي يهنئون السيسي برئاسة الجمهورية

أرسلت أندية الأهلي والزمالك والإسماعيلي برقيات تهنئة لعبد الفتاح المرشح الفائز برئاسة جمهورية العربية يوم الثلاثاء.

وأعلن الأهلي عبر موقعه الرسمي أن مجلس الإدارة برئاسة محمود طاهر قد أرسل برقية تهنئة إلى السيسي بمناسبة اختياره رئيسا للبلاد.

وجاء نص البرقية: " يتوجه مجلس إدارة النادى الأهلى بالنيابة عن أعضائه وجماهيره بخالص التهاني القلبية لسيادتكم لاختيار الشعب المصرى لكم رئيساً للجمهورية. متمنين لسيادتكم التوفيق والنجاح فى مهمتكم الشاقة لقيادة وطننا الغالى نحو مستقبل مشرق يحقق لنا جميعاً ما نتمناه لمصرنا الحبيبة . وفقكم الله وثبت خطاكم".

كما أرسل مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك برقية تهنئة للسيسي، وأيضا محمد أبو السعود رئيس نادي الإسماعيلي بالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة في الناديين.

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