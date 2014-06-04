شوقي غريب: مواجهة سانشيز أصعب من أي لاعب في إفريقيا

أرهق أليكسيس سانشيز مهاجم برشلونة الإسباني، حسابات الجهاز الفني لمنتخب مصر في مباراة تشيلي الودية، التي خسرها "الفراعنة" 2-3 فجر السبت الماضي.

وأوضح شوقي غريب المدير الفني للمنتخب "يمتاز سانشيز وكل لاعبي تشيلي، بالقوة والسرعة، والحركة الدائمة بالكرة، ولن أجد منافسا في تصفيات إفريقيا بهذه الصعوبة".

وشرح غريب الفارق في تصريحات لقناة "الحياة 2": "منتخبات إفريقيا تعتمد على القوة البدنية والمهاجم الثابت، مثل إيدين دجيكو في مباراة البوسنة الودية".

وأضاف: "كانت مهمة دفاع المنتخب سهلة أمام دجيكو، ولكن أمام تشيلي وضح الإرهاق الشديد على اللاعبين، ودخل مرمانا هدفين من انفرادين بفضل سرعة المنافس".

يُذكر أن المنتخب سيخوض التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا 2015 بالمغرب، ضمن المجموعة السابعة التي تضم تونس والسنغال، وتنتظر أحد منتخبات بتسوانا وبوروندى وغينيا بيساو وإفريقيا الوسطى.