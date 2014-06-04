في عامه الـ37 .. ماذا تغير حول العالم وعبد الواحد مازال في الزمالك؟

عبد الواحد السيد قائد الزمالك.. أتم عامه الـ37 في الثالث من يونيو، ومازال حارسا للعرين الأبيض منذ ظهوره لأول مرة في يوليو 1997.. فماذا تغير خلال مشواره؟

وبات عبد الواحد السيد أكثر اللاعبين المصريين وفاء لأنديتهم، إذ لعب للزمالك ما يقرب من 17 عاما.

ويستعرض FilGoal.com التغييرات التي مر بها عبد الواحد السيد خلال الـ17 عاما الماضية:

- حينما كان عبد الواحد السيد يخوض مرانه مع الفريق الأول للزمالك، يوسف "أوباما" مهاجم الفريق كان لازال في عامه الثاني فقط.

- حينما بدأ عبد الواحد السيد يحرس مرمى الزمالك كان لدى الفريق أربع بطولات دوري أبطال إفريقيا، مقابل أثنين فقط للأهلي.

- كانت الأغنية الأشهر في مصر وقتها "ماكارينا".

- سجل روبرتو كارلوس هدفه الشهير في فرنسا من ركلة حرة مباشرة.

- دخول الإنترنت في مصر كان أصعب من وصول مصر لكأس العالم.

- كان يمكنك بجنيه مصري واحد أن تحصل على زجاجتين مياه غازية، أو 4 شيكولاتة جيرسي.

- عبد الواحد السيد في الزمالك قبل صدور أغنية ريكي مارتن الشهيرة "لا كوبا دو لا فيدا".

- هيونداي إكسيل كانت هي أشهر السيارات في الوقت الذي بدأ فيه عبد الواحد السيد حراسة الزمالك.

- مصر كان لديها 3 ألقاب أمم إفريقيا فقط، بينما غانا كانت تسيطر بأربع ألقاب.