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أحمد مرتضى: ميدو لا يلوي ذراع الزمالك

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أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك أن شعبية أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للفريق، ليست أقوى من نفوذ إدارة النادي.

وأوضح مرتضى في تصريحات تليفزيونية: "كل ما في الأمر حدث خلاف في وجهات النظر بين رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور وميدو حول مسألة التعاقدات".

وأضاف: "لو حدث أي خلاف أو تجاوز من ميدو ، فإن إدارة النادي قادرة على الاستغناء عن خدماته فورًا، لأن ميدو لا يلوي ذراع نادي الزمالك".

وأشار نجل رئيس القلعة البيضاء إلى أن ميدو باق لنهاية عقده، ولا صحة للتفاوض مع التوأم حسام وإبراهيم حسن لتولي المهمة في الموسم الجديد.

وأضاف أن مجلس الإدارة يثق أن ميدو ومعاونيه قادرين على قيادة الفريق للفوز بالدوري وبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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