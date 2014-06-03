الأهلي يهنيء السيسي بفوزه بالرئاسة

هنأ مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة المهندس محمود طاهر، لسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة اختياره من قبل الشعب المصرى رئيساً للبلاد.

ونشر الموقع الرسمي للنادي نص رسالة التهنئة، حيث جاء فيها “السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى يتوجه مجلس إدارة النادى الأهلى بالنيابة عن أعضائه وجماهيره بخالص التهانى القلبية لسيادتكم لاختيار الشعب المصرى لكم رئيساً للجمهورية، متمنين لسيادتكم التوفيق والنجاح فى مهمتكم الشاقة لقيادة وطننا الغالى نحو مستقبل مشرق يحقق لنا جميعاً ما نتمناه لمصرنا الحبيبة… وفقكم الله وثبت خطاكم… مجلس إدارة النادى الأهلى”.