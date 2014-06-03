أخبار عاجلة

أحمد أحمد ينفي نقل مقر «كاف» من مصر -
رئيس الكاف: «كل الشكر لمصر وللمصريين» -
تغطية خاصة - عزت ابراهيم: لقاء الرئيس السيسي بترامب علامة فارقة وإحياء لعلاقة الشراكة التاريخية -
مساء الأنوار: حقيقة عودة إيمن أشرف مرة أخرى للأهلي -
مساء الأنوار - لقطات حصرية .. وصول البرتغالي إيناسيو المدير الفنى الجديد للزمالك بمطار القاهرة -
مساء الأنوار - لقاء مع أحمد جمعة ومحمد بوسكا لاعبي المصري بعد الفوز على إنبي -
مساء الأنوار - مفاجأت قائمة الزمالك لمباراته أمام الشرقية -
الأمن يداهم “كبدة البرنس” من جديد -
السيسي: أقدر موقف ترامب في مواجهة الفكر الشيطاني الخبيث -
بوتين يتفقد موقع تفجير سان بطرسبورج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

الأهلي يهنيء السيسي بفوزه بالرئاسة

Google+ Print
الأهلي يهنيء السيسي بفوزه بالرئاسة الأهلي يهنيء السيسي بفوزه بالرئاسة

النادى الأهلى

هنأ مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة المهندس محمود طاهر، لسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة اختياره من قبل الشعب المصرى رئيساً للبلاد.

ونشر الموقع الرسمي للنادي نص رسالة التهنئة، حيث جاء فيها “السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى يتوجه مجلس إدارة النادى الأهلى بالنيابة عن أعضائه وجماهيره بخالص التهانى القلبية لسيادتكم لاختيار الشعب المصرى لكم رئيساً للجمهورية، متمنين لسيادتكم التوفيق والنجاح فى مهمتكم الشاقة لقيادة وطننا الغالى نحو مستقبل مشرق يحقق لنا جميعاً ما نتمناه لمصرنا الحبيبة… وفقكم الله وثبت خطاكم… مجلس إدارة النادى الأهلى”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - عزت ابراهيم: لقاء الرئيس السيسي بترامب علامة فارقة وإحياء لعلاقة الشراكة التاريخية

تغطية خاصة - عزت ابراهيم: لقاء الرئيس السيسي بترامب علامة فارقة وإحياء لعلاقة الشراكة التاريخية

السيسي: أقدر موقف ترامب في مواجهة الفكر الشيطاني الخبيث

السيسي: أقدر موقف ترامب في مواجهة الفكر الشيطاني الخبيث

العرب اليوم: لقاء ترامب والسيسي وادانة سعودية للاستيطان الإسرائيلي

العرب اليوم: لقاء ترامب والسيسي وادانة سعودية للاستيطان الإسرائيلي

ترامب: نقف بكل وضوح وراء الرئيس السيسي

ترامب: نقف بكل وضوح وراء الرئيس السيسي