الألعاب النارية تضيء سماء أسوان احتفالا بإعلان فوز السيسى برئاسة الجمهورية



> فى احتفالات لم تشهدها أسوان من قبل خرج الألاف من أهالى أسوان الى جميع ميادين المحافظة إبتهاجا وإحتفالا بإعلان اللجنة العليا المشرفة على الإنتخابات الرئاسية فوز المشير عبد الفتاح السيسى برئاسة الجمهورية ورقص الجميع أطفال وشباب ورجال ونساء على أنغام أغنيتى بشرة خير وتسلم الأيادى وتحول ميدان الشهداء بمدينة أسوان الى كرنفال فنى .

وتحولت سماء مدينة أسوان الى استعراض للالعاب النارية وطافت السيارت تحمل اعلام مصر معظم شوارع مدينة أسوان.