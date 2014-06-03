أخبار عاجلة

أحمد أحمد ينفي نقل مقر «كاف» من مصر -
رئيس الكاف: «كل الشكر لمصر وللمصريين» -
تغطية خاصة - عزت ابراهيم: لقاء الرئيس السيسي بترامب علامة فارقة وإحياء لعلاقة الشراكة التاريخية -
مساء الأنوار: حقيقة عودة إيمن أشرف مرة أخرى للأهلي -
مساء الأنوار - لقطات حصرية .. وصول البرتغالي إيناسيو المدير الفنى الجديد للزمالك بمطار القاهرة -
مساء الأنوار - لقاء مع أحمد جمعة ومحمد بوسكا لاعبي المصري بعد الفوز على إنبي -
مساء الأنوار - مفاجأت قائمة الزمالك لمباراته أمام الشرقية -
الأمن يداهم “كبدة البرنس” من جديد -
السيسي: أقدر موقف ترامب في مواجهة الفكر الشيطاني الخبيث -
بوتين يتفقد موقع تفجير سان بطرسبورج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

الألعاب النارية تضيء سماء أسوان احتفالا بإعلان فوز السيسى برئاسة الجمهورية

Google+ Print

٢٠١٤٠٥٣٠_٢٣١٦٢٤
> فى احتفالات لم تشهدها أسوان من قبل خرج الألاف من أهالى أسوان الى جميع ميادين المحافظة إبتهاجا وإحتفالا بإعلان اللجنة العليا المشرفة على الإنتخابات الرئاسية فوز المشير عبد الفتاح السيسى برئاسة الجمهورية ورقص الجميع أطفال وشباب ورجال ونساء على أنغام أغنيتى بشرة خير وتسلم الأيادى وتحول ميدان الشهداء بمدينة أسوان الى كرنفال فنى .

وتحولت سماء مدينة أسوان الى استعراض للالعاب النارية وطافت السيارت تحمل اعلام معظم شوارع مدينة أسوان.

٢٠١٤٠٦٠٣_٢١٢٧٠٦٢٠١٤٠٦٠٣_٢١٣٤١٤

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أحمد أحمد ينفي نقل مقر «كاف» من مصر

أحمد أحمد ينفي نقل مقر «كاف» من مصر

رئيس الكاف: «كل الشكر لمصر وللمصريين»

رئيس الكاف: «كل الشكر لمصر وللمصريين»

مساء الأنوار - لقاء مع أحمد جمعة ومحمد بوسكا لاعبي المصري بعد الفوز على إنبي

مساء الأنوار - لقاء مع أحمد جمعة ومحمد بوسكا لاعبي المصري بعد الفوز على إنبي

"اقتصادية النواب": نتوقع ارتفاع الاستثمارات الأمريكية بمصر بعد زيارة السيسي

"اقتصادية النواب": نتوقع ارتفاع الاستثمارات الأمريكية بمصر بعد زيارة السيسي