ضبط أخطر مسجل بالمنيا يتزعم تشكيل للخطف بدلجا ومطلوب في 52 قضية

نجحت إدارة البحث الجنائي بمركز ديرمواس جنوب محافظه المنيا, في القبض علي مسجل شقي خطر يتزعم تشكيلاً عصابيا لخطف المواطنين بمختلف مراكز المحافظه وبقرية دلجا, ومطلوب في وقائع أقتحام أقسام الشرطة ومجالس المدن والنيابات العامة, خلال أحداث العنف والشغب بعد فض اعتصامات انصار الرئيس المعزول, وتبين أنه مطلوب في 52 قضية متنوعه.

تلقي اللواء اسامه متولي مدير امن المنيا, اخطارا من العميد هشام نصر مدير البحث الجنائي بالمديرية, بضبط محمود صلاح عبد السلام, وشهرتة أبو الروس 25 سنة عاطل, ومقيم بقرية دلجا, والمطلوب ضبطة وإحضارة فى عدد 52 قضية, منها إقتحام وحرق مجلس المدينة والنيابة العامة وقسم الشرطة, والتظاهر وسرقات مساكن ومحلات, ويتزعم تشكيل إجرامي لخطف المواطنين, وبحوزته 100 لفافة ورقية متوسطة الحجم تحوى نبات البانجو المخدر, وكذا فرد رصاص محلى الصنع, وعدد7 طلقات اّلية