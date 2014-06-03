وزير الشباب والرياضة يدعم مركز شباب شبين القناطر بـ 20 ألف جنيه



> أعلن المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، عن تخصيص مبلغ 20 ألف جنيه كدعم من وزارة الشباب والرياضة لمركز شباب شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التي قام بها وزير الشباب والرياضة ،اليوم، لمراكز شباب القليوبية، والتي رافقه فيها رمزي هندى، رئيس الادارة المركزية لمراكز الشباب، ومارجريت فتحي، رئيس الادارة المركزية للمنشآت الشبابية، ولفيف من قيادات الوزارة، وحسن الديب ، مدير مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية.

تفقد عبد العزيز كافة أرجاء مركز شباب شبين القناطر، من ملاعب ومبنى إداري، للتعرف على إمكاناته وما يحتاجه من أعمال تطوير.

أكد وزير الشباب والرياضة ، عقب تفقده مركز شباب شبين القناطر، أن الوزارة ستعمل على رفع كفاءة الانارة بالملعب القانوني المنجل، بالاضافة إلى إنشاء تراك حمرة حول ملعب المركز.

كما أعلن خالد عبد العزيز عن إرسال عدد (4) أهداف خماسي حتى يستفيد من الملعب القانوني أكبر عدد من الشباب.