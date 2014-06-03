أخبار عاجلة

أحمد أحمد ينفي نقل مقر «كاف» من مصر -
رئيس الكاف: «كل الشكر لمصر وللمصريين» -
تغطية خاصة - عزت ابراهيم: لقاء الرئيس السيسي بترامب علامة فارقة وإحياء لعلاقة الشراكة التاريخية -
مساء الأنوار: حقيقة عودة إيمن أشرف مرة أخرى للأهلي -
مساء الأنوار - لقطات حصرية .. وصول البرتغالي إيناسيو المدير الفنى الجديد للزمالك بمطار القاهرة -
مساء الأنوار - لقاء مع أحمد جمعة ومحمد بوسكا لاعبي المصري بعد الفوز على إنبي -
مساء الأنوار - مفاجأت قائمة الزمالك لمباراته أمام الشرقية -
الأمن يداهم “كبدة البرنس” من جديد -
السيسي: أقدر موقف ترامب في مواجهة الفكر الشيطاني الخبيث -
بوتين يتفقد موقع تفجير سان بطرسبورج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

وزير الشباب والرياضة يدعم مركز شباب شبين القناطر بـ 20 ألف جنيه

Google+ Print
وزير الشباب والرياضة يدعم مركز شباب شبين القناطر بـ 20 ألف جنيه وزير الشباب والرياضة يدعم مركز شباب شبين القناطر بـ 20 ألف جنيه


> أعلن المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، عن تخصيص مبلغ 20 ألف جنيه كدعم من وزارة الشباب والرياضة لمركز شباب شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التي قام بها وزير الشباب والرياضة ،اليوم، لمراكز شباب القليوبية، والتي رافقه فيها رمزي هندى، رئيس الادارة المركزية لمراكز الشباب، ومارجريت فتحي، رئيس الادارة المركزية للمنشآت الشبابية، ولفيف من قيادات الوزارة، وحسن الديب ، مدير مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية.

تفقد عبد العزيز كافة أرجاء مركز شباب شبين القناطر، من ملاعب ومبنى إداري، للتعرف على إمكاناته وما يحتاجه من أعمال تطوير.

أكد وزير الشباب والرياضة ، عقب تفقده مركز شباب شبين القناطر، أن الوزارة ستعمل على رفع كفاءة الانارة بالملعب القانوني المنجل، بالاضافة إلى إنشاء تراك حمرة حول ملعب المركز.

كما أعلن خالد عبد العزيز عن إرسال عدد (4) أهداف خماسي حتى يستفيد من الملعب القانوني أكبر عدد من الشباب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا