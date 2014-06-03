منتقبة تحاول إحراق شقة مشرفة اجتماعية ببنى سويف

قامت سيدة منتقبة بالقاء بنزين على باب شقة مشرفة اجتماعية بمديرية الشئون الاجتماعية وزوجها “عميد ” وعندما شاهدتها المشرفة استغاثت بالجيران ففرت هاربة قبل احراق الشقة.

تلقى اللواء إبراهيم هديب، مدير أمن بنى سويف، بلاغا من العميد سامى توفيق مدير ادارة النجدة ببنى سويف بان سماح طوسون كيلانى 34 سنة مشرفة اجتماعية بمدية الشئون الاجتماعية ببنى سويف وزوجها عميد بالقوات المسلحة مقيمة فى شارع الروضة فى برج الجوهرة فوجئت باحدى المنتقبات تقوم بالقاء النزين على باب الشقة من الخارج بعد ان سمعت اصوات غريبة امام باب الشقة فستغاثت بالجيران وفرت المنتقبة هاربة.

وتبين من تحريات المقدم مصطفى منتصر رئيس مباحث قسم بنى سويف باشراف اللواء زكريا ابوزينة مدير المباحث الجنائية ان المشرفة الاجتماعية شاهدت السيدة المنتقبة المجهولون تقوم بالقاء البنزين على باب الشقة عندما نظرت من “العين السحرية” لباب الشقة فصرخت واستغاثت بالجيران مما دعى السيدة المنتقبة تفر هاربة وتم تحرير محضر بالواقعة واحالته الى النيابة.