الألعاب النارية تضئ سماء الغردقة بعد فوز السيسي بالرئاسة

أضاءت الألعاب النارية سماء الغردقة فور إعلان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية فوز المشير السيسي بمنصب رئيس الجمهورية، حيث قام الألاف من المواطنين بالتواجد بمنطقة الاحتفال وطافت السيارات شوارع الغردقة رافعين علم مصر وصور المشير السيسي.

وشهدت منطقة الاحتفال بشارع الشيراتون السياحي إقامة منصة كبيرة للاحتفال، وتم إذاعة الأغاني الوطنية عقب إعلان نتيجة الانتخابات.

وشارك عشرات السائحين في الاحتفالات والرقص علي الأغاني، كما شهدت منطقة الاحتفال تواجدًا أمنيًا ومروريًا لمنع تكدس السيارات وتأمين الاحتفالات.