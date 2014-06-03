بالصور.. انطلاق الزغاريد والألعاب النارية بالمنيا عقب إعلان فوز السيسى بالرئاسة

انطلقت الأفراح بالمنيا عقب إعلان فوز مرشح الرئاسة المشير عبد الفتاح السيسى من قبل اللجنة العليا للانتخابات، حيث عمت الفرحة والزغاريد وأُطلقت الألعاب والأعيرة النارية بعد إعلان فوز السيسي.

وانطلق مؤيدى السيسي إلى كورنيش النيل لتوزيع الحلوى والمشروبات على المواطنين، وامتلات الميادين والشوارع بالأهالى وتبادلوا التهاني بفوز المشير السيسى.

وبدأ السيدات والفتيات بعمل وصلات للرقص علي أغانى “تسلم الأيادى” وسط تجمعات كبيرة من أبناء المحافظة من مؤيدي المشير السيسى.

وكانت المقاهى قد امتلأت بالأهالي رغم الطقس السئ لمتابعة المؤتمر الصحفى لإعلان نتائج انتخابات الرئاسة، وأقيمت احتفالية حاشدة على كورنيش النيل أمام مبنى المحافظة، وتم عمل منصة كبيرة معلق عليها صور السيسي، فيما قامت قوات الجيش والشرطة بإغلاق عدد من الشوارع والميادين بمحيط أقسام ومراكز الشرطة والمنشأت العامة تحسبًا لأعمال عنف أو خروج تظاهرات مناهضة ورافضة لفوز السيسى مساء اليوم.

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