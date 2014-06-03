أخبار عاجلة

أحمد أحمد ينفي نقل مقر «كاف» من مصر -
رئيس الكاف: «كل الشكر لمصر وللمصريين» -
تغطية خاصة - عزت ابراهيم: لقاء الرئيس السيسي بترامب علامة فارقة وإحياء لعلاقة الشراكة التاريخية -
مساء الأنوار: حقيقة عودة إيمن أشرف مرة أخرى للأهلي -
مساء الأنوار - لقطات حصرية .. وصول البرتغالي إيناسيو المدير الفنى الجديد للزمالك بمطار القاهرة -
مساء الأنوار - لقاء مع أحمد جمعة ومحمد بوسكا لاعبي المصري بعد الفوز على إنبي -
مساء الأنوار - مفاجأت قائمة الزمالك لمباراته أمام الشرقية -
الأمن يداهم “كبدة البرنس” من جديد -
السيسي: أقدر موقف ترامب في مواجهة الفكر الشيطاني الخبيث -
بوتين يتفقد موقع تفجير سان بطرسبورج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

بالصور.. انطلاق الزغاريد والألعاب النارية بالمنيا عقب إعلان فوز السيسى بالرئاسة

Google+ Print
بالصور.. انطلاق الزغاريد والألعاب النارية بالمنيا عقب إعلان فوز السيسى بالرئاسة بالصور.. انطلاق الزغاريد والألعاب النارية بالمنيا عقب إعلان فوز السيسى بالرئاسة

احتفالات أهالي المنيا

انطلقت الأفراح بالمنيا عقب إعلان فوز مرشح الرئاسة المشير عبد الفتاح السيسى من قبل اللجنة العليا للانتخابات، حيث عمت الفرحة والزغاريد وأُطلقت الألعاب والأعيرة النارية بعد إعلان فوز .

وانطلق مؤيدى السيسي إلى كورنيش النيل لتوزيع الحلوى والمشروبات على المواطنين، وامتلات الميادين والشوارع بالأهالى وتبادلوا التهاني بفوز المشير السيسى.

وبدأ السيدات والفتيات بعمل وصلات للرقص علي أغانى “تسلم الأيادى” وسط تجمعات كبيرة من أبناء المحافظة من مؤيدي المشير السيسى.

وكانت المقاهى قد امتلأت بالأهالي رغم الطقس السئ لمتابعة المؤتمر الصحفى لإعلان نتائج انتخابات الرئاسة، وأقيمت احتفالية حاشدة على كورنيش النيل أمام مبنى المحافظة، وتم عمل منصة كبيرة معلق عليها صور السيسي، فيما قامت قوات الجيش والشرطة بإغلاق عدد من الشوارع والميادين بمحيط أقسام ومراكز الشرطة والمنشأت العامة تحسبًا لأعمال عنف أو خروج تظاهرات مناهضة ورافضة لفوز السيسى مساء اليوم.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - عزت ابراهيم: لقاء الرئيس السيسي بترامب علامة فارقة وإحياء لعلاقة الشراكة التاريخية

تغطية خاصة - عزت ابراهيم: لقاء الرئيس السيسي بترامب علامة فارقة وإحياء لعلاقة الشراكة التاريخية

السيسي: أقدر موقف ترامب في مواجهة الفكر الشيطاني الخبيث

السيسي: أقدر موقف ترامب في مواجهة الفكر الشيطاني الخبيث

العرب اليوم: لقاء ترامب والسيسي وادانة سعودية للاستيطان الإسرائيلي

العرب اليوم: لقاء ترامب والسيسي وادانة سعودية للاستيطان الإسرائيلي

ترامب: نقف بكل وضوح وراء الرئيس السيسي

ترامب: نقف بكل وضوح وراء الرئيس السيسي