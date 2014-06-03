بالصور .. فرحة أهالي مطروح بفور المشير السيسي بالرئاسة بحضور المحافظ ومدير الأمن
شارك الواء بدر طنطاوى الغندور محافظ مطروح واللواء العناني حمودة مدير امن مطروح واللواء يعقوب حسن إمام سكرتير عامة المحافظة فرحة ابناء مطروح بفوز المشير عبد الفتاح السيسي برئاسة جمهورية بمنطقة الشراع بكورنيش مدينة مرسي مطروح.
حيث غمرت فرحة كبيرة شوارع مطروح بعد اعلان اللجنة العليا للانتخابات فوز المشير عبد الفتاح السيسي برئاسة جمهورية مصر العربية رسميا.
و خرج الاهالي الى الميادين والشوارع ممسكين بالاعلام واليافتات والصور الخاصة بالمشير عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وسط الاغاني الوطنية والزغاريد .