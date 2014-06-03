وزير الخارجية البريطانى يهنئ السيسى بفوزه برئاسة مصر

قدم وزير الخارجية البريطانى وليام هيج، مساء اليوم الثلاثاء، التهنئة للرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسى بمناسبة فوزه بمنصب رئيس الجمهورية.

وفى بيان له، قال وزير الخارجية: “المملكة المتحدة تهنئ الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسى بمناسبة فوزه وتتطلع إلى العمل مع حكومته لتعزيز علاقة واسعة ومثمرة بين شعبينا”.

وأضاف: “نتطلع إلى الرئيس المنتخب لاتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ الحقوق الواردة فى الدستور المصرى من خلال فتح المجال السياسى، خاصة فيما يتعلق بحرية التعبير وتكوين الجمعيات”.

وتابع: “المملكة المتحدة تدعم الشعب المصرى فى تطلعاته لمزيد من الفرص الاقتصادية والمشاركة السياسية والحرية والحقوق، ونحن فخورون بأن نكون أكبر مستثمر أجنبى فى مصر وسيزيد دعمنا للتعليم والبحوث والمنح الدراسية، من أجل تعزيز الرخاء فى مصر والروابط بين بلدينا”.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أعلنت مساء اليوم الثلاثاء فوز عبد الفتاح السيسى بمنصب رئيس الجمهورية.

وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار أنور العاصى – فى مؤتمر صحفى عالمى عقده بمقر الهيئة العامة للاستعلامات بمدينة نصر اليوم- إن عبد الفتاح السيسى حصل على ما نسبته 96,9% بواقع 23 مليونًا و780 ألفًا و104 أصوات.. فيما حصل منافسه حمدين صباحى على ما نسبته 3,09% بواقع 757 ألفًا و511 صوتًا من إجمالى الأصوات الصحيحة، وبذلك يكون السيسى هو الفائز بمنصب رئيس الجمهورية فى الانتخابات وفقًا لنتائج الفرز النهائية لأصوات الناخبين المشاركين فى عملية الاقتراع فى الداخل والخارج.

أ ش أ