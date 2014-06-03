تعليمية رأس الخيمة تعلن نتائج مسابقة الوعي السلوكي

أعلنت منطقة رأس الخيمة التعليمية تعليمية نتائج مسابقة الوعي السلوكي التي طرحت بداية العام الدراسي 2013 _2014 لجميع مدارس رأس الخيمة ، وفازت بالراكز الاولى لكل حلقة كل من مدرسة نورة بنت سلطان للتعليم الثانوي عن فئة البنات ومدرسة الجودة للتعليم الثانوي عن فئة الذكور ومدرسة ومدرسة زينب للتعليم الأساسي ح 2 عن فئة الإناث ومدرسة البريرات للتعليم الأساسي ح 2 عن فئة الذكور ومدرسة اليمامة للتعليم الأساسي ح 1 عن فئة البنات ومدرسة المنصور للتعليم الأساسي ح 1 عن فئة الذكور.



> وأكدت آمنة السكب رئيسية قسم البيئة والأنشطة الطلابية في منطقة رأس الخيمة التعليمية على الجهد الكبير الذي بذلته مدارس رأس الخيمة في هذه المسابقة التي أحدثت فعليا تغييرات حقيقية في سلوكيات الميدان التربوي في المجالات المعنية ، الأمر الذي يبين فعاليات هذه المبادرات في إحداث تغيير إيجابي في المجتمع.