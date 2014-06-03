موجز أنباء "اليوم السابع" للساعة العاشرة مساءً

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية، ويتضمن المرجز أبرز الأخبار والتقارير إضافة إلى عشرات الصور للأحداث التى مرت خلال اليوم ، وفيما يلى موجز العاشرة مساء.

شيخ الأزهر يهنئ الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسى

الحكومة تعقد آخر اجتماعاتها غدًا قبل تقدمها باستقالتها للرئيس الجديد

"المترو" يبث الأغانى الوطنية بخطوطه احتفالا بفوز السيسى

ننشر نص كلمة رئيس العليا للانتخابات فى مؤتمر إعلان نتائج انتخابات الرئاسة.. إعلان السيسى رئيسا بنسبة تصويت 96.91%.. ونسبة المشاركة 47.45% .. وتقارير المنظمات الدولية شهدت بنزاهة العملية الانتخابية\

بالفيديو.. النص الكامل لكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى.. المشير: أشكر الشعب والشرطة والقضاة على مجهودهم..و أتوجه بالتحية الخاصة لحمدين صباحي..ويؤكد: حان وقت العمل ونثق في الشعب على تعاونه معنا

خادم الحرمين يهنئ "السيسى" بـ"الرئاسة" ويدعوه لـ"حوار وطنى" مع من لم تتلوث يديه بالدماء.. الملك عبدالله يدعو قادة الدول لمؤتمر مانحين لدعم مصر.. ويحذر: من لم يلبِ وهو مقتدر لا مكان له غداً بيننا

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بالفيديو.. لميس الحديدي بعد فوز السيسى بنسبة 96.91%: “دا طب أو هندسة”

بالفيديو.. أبو حفيظة يرقص على أنغام “بشرة خير” بعد فوز السيسى

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