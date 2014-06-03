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خالد صلاح: نتائج انتخابات الرئاسة النهائية تتطابق مع استطلاع "النهار"

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خالد صلاح: نتائج انتخابات الرئاسة النهائية تتطابق مع استطلاع "النهار" خالد صلاح: نتائج انتخابات الرئاسة النهائية تتطابق مع استطلاع "النهار"

تأكيداً لانفراد قناة النهار بالاشتراك مع شركة "إجابات" فى إعلان مؤشرات التصويت فى الانتخابات، جاءت النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية التى تم إعلانها مساء اليوم متوافقة مع ما سبق وانفردت به القناة.

وأشار محمد أحمد الرئيس التنفيذى لشركة إجابات ، أن قناة النهار بالاشتراك مع شركة إجابات، أعلنت عن فوز المشير عبد الفتاح السيسى بالرئاسة بنسبة 94.6 %، وقد جاءت النتيجة الرسمية التى تم إعلانها هى فوز المشير السيسى بنسبة 96.91 %، وبما يؤكد دقة الاستطلاعات التى أجرتها القناة بالاشتراك مع شركة "إجابات مصر".

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