أخبار عاجلة

أحمد أحمد ينفي نقل مقر «كاف» من مصر -
رئيس الكاف: «كل الشكر لمصر وللمصريين» -
تغطية خاصة - عزت ابراهيم: لقاء الرئيس السيسي بترامب علامة فارقة وإحياء لعلاقة الشراكة التاريخية -
مساء الأنوار: حقيقة عودة إيمن أشرف مرة أخرى للأهلي -
مساء الأنوار - لقطات حصرية .. وصول البرتغالي إيناسيو المدير الفنى الجديد للزمالك بمطار القاهرة -
مساء الأنوار - لقاء مع أحمد جمعة ومحمد بوسكا لاعبي المصري بعد الفوز على إنبي -
مساء الأنوار - مفاجأت قائمة الزمالك لمباراته أمام الشرقية -
الأمن يداهم “كبدة البرنس” من جديد -
السيسي: أقدر موقف ترامب في مواجهة الفكر الشيطاني الخبيث -
بوتين يتفقد موقع تفجير سان بطرسبورج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

أحمد بهجت لـ"آخر النهار": الرئيس السيسى سيسعى لدفع عجلة الاستثمار

Google+ Print
أحمد بهجت لـ"آخر النهار": الرئيس السيسى سيسعى لدفع عجلة الاستثمار أحمد بهجت لـ"آخر النهار": الرئيس السيسى سيسعى لدفع عجلة الاستثمار

هنأ أحمد بهجت رجل الأعمال، وصاحب قنوات دريم الفضائية، الشعب المصرى والمشير عبدالفتاح السيسى بفوزه فى الانتخابات الرئاسية.

وأضاف رجل الأعمال فى حوار ببرنامج "آخر النهار" الذى يقدمه الكاتب الصحفى خالد صلاح ويذاع على قناة النهار، أن الشعب سعيد الآن لأن الوضع قبل الانتخابات الرئاسية كان مقلقا ومخيفا، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى هدفه الأساسى أن يدفع الناس إلى فهم الموقف الاقتصادى والعمل والبناء خلال الفترة القادمة.
> وطالب بهجت الدولة المصرية بالتدخل لوضع ما سماه الأهداف الرئيسية التى سيعمل من خلالها الجميع، مؤكدا أن المصريين سيعملون ويجتهدون، مشيرا إلى أن الوطن يمر بمرحلة صعبة ولابد أن يفهم الجميع أن هناك تضحيات، مشيرا إلى أن الجميع يجب أن يقدم تضحيات باستثناء الفقراء لأنهم لا يستطيعوا أن يقدموا شيئا أكثر من ذلك.

وتابع رجل الأعمال على أصحاب السيارات أن تعرف أنه لابد من رفع الدعم عن البنزين لأنه من "المسخرة" أن تكون المياه أغلى ثمنا من البنزين، موضحا أن الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسى أكد خلال لقائه مع وفد من أصحاب القنوات الفضائية أنه مستعد لكسر القيود الروتينية لدفع عجلة الاستثمار وتنفيذ المشروعات، مؤكدا أن أصحاب القنوات الفضائية خرجوا من الاجتماع فى منتهى الثقة فى المستقبل، وأن الرئيس قوى ولديه رؤية إستراتيجية.

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي: تحليل مباراة منتخب المحليين مع بنين ومباراة المنتخب الوطني مع توجو - ك/ محمود الخطيب

القاهرة أبوظبي: تحليل مباراة منتخب المحليين مع بنين ومباراة المنتخب الوطني مع توجو - ك/ محمود الخطيب