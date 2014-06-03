أحمد بهجت لـ"آخر النهار": الرئيس السيسى سيسعى لدفع عجلة الاستثمار

هنأ أحمد بهجت رجل الأعمال، وصاحب قنوات دريم الفضائية، الشعب المصرى والمشير عبدالفتاح السيسى بفوزه فى الانتخابات الرئاسية.

وأضاف رجل الأعمال فى حوار ببرنامج "آخر النهار" الذى يقدمه الكاتب الصحفى خالد صلاح ويذاع على قناة النهار، أن الشعب سعيد الآن لأن الوضع قبل الانتخابات الرئاسية كان مقلقا ومخيفا، مؤكدا أن الرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسى هدفه الأساسى أن يدفع الناس إلى فهم الموقف الاقتصادى والعمل والبناء خلال الفترة القادمة.

> وطالب بهجت الدولة المصرية بالتدخل لوضع ما سماه الأهداف الرئيسية التى سيعمل من خلالها الجميع، مؤكدا أن المصريين سيعملون ويجتهدون، مشيرا إلى أن الوطن يمر بمرحلة صعبة ولابد أن يفهم الجميع أن هناك تضحيات، مشيرا إلى أن الجميع يجب أن يقدم تضحيات باستثناء الفقراء لأنهم لا يستطيعوا أن يقدموا شيئا أكثر من ذلك.

وتابع رجل الأعمال على أصحاب السيارات أن تعرف أنه لابد من رفع الدعم عن البنزين لأنه من "المسخرة" أن تكون المياه أغلى ثمنا من البنزين، موضحا أن الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسى أكد خلال لقائه مع وفد من أصحاب القنوات الفضائية أنه مستعد لكسر القيود الروتينية لدفع عجلة الاستثمار وتنفيذ المشروعات، مؤكدا أن أصحاب القنوات الفضائية خرجوا من الاجتماع فى منتهى الثقة فى المستقبل، وأن الرئيس قوى ولديه رؤية إستراتيجية.