عمرو أديب: 25 مليون مواطن أنقذوا مصر.. وطظ فى أى حد دعا للمقاطعة

قال الإعلامى عمرو أديب، إنه من حق الشعب المصرى ان يفرح ويملأ قلبه الطمأنينة بعد أن أصبح المشير السيسى رئيساً للجمهورية.

وأضاف "أديب" خلال برنامج القاهرة اليوم، على قناة "اليوم": "النهاردة يوم سعادة وتفاءل النهاردة نقدر نتكلم وننج ونزرع والناس اللى نازلة فى الشوارع الآن عندها أمل مصر سعيدة وجميلة، والتحية لـ25 مليون مصرى اللى أنقذوا البلد وطظ فى أى حد دعا للمقاطعة ".

وتابع: "السيسى راجل ابن البلد جى عشان يحقق الأمل ومش فى إيده العصى السحرية ولكنه يملك الأمل للمصريين والشعب كله يثق فيه وأنت بشرة خير بالنسبالنا بس مش شيك على بياض واحنا مش جيبين آله أو فرعون الفراعنة الآن فى السجن ".

وأشاد أديب، بمواقف الدول التى قدمت التهنئة للدولة بفوز السيسى وعلى رئيسهم الملك عبد الله بن عبد العزيز العاهل السعودى ودعوته بالموقوف ومساندة مصر، مشيداً بالتهنئة التى قدمها الرئيس المنتخب فى خطابه بدور الإعلام المصرى.