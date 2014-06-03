أخبار عاجلة

أحمد أحمد ينفي نقل مقر «كاف» من مصر -
رئيس الكاف: «كل الشكر لمصر وللمصريين» -
تغطية خاصة - عزت ابراهيم: لقاء الرئيس السيسي بترامب علامة فارقة وإحياء لعلاقة الشراكة التاريخية -
مساء الأنوار: حقيقة عودة إيمن أشرف مرة أخرى للأهلي -
مساء الأنوار - لقطات حصرية .. وصول البرتغالي إيناسيو المدير الفنى الجديد للزمالك بمطار القاهرة -
مساء الأنوار - لقاء مع أحمد جمعة ومحمد بوسكا لاعبي المصري بعد الفوز على إنبي -
مساء الأنوار - مفاجأت قائمة الزمالك لمباراته أمام الشرقية -
الأمن يداهم “كبدة البرنس” من جديد -
السيسي: أقدر موقف ترامب في مواجهة الفكر الشيطاني الخبيث -
بوتين يتفقد موقع تفجير سان بطرسبورج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

عمرو أديب: 25 مليون مواطن أنقذوا مصر.. وطظ فى أى حد دعا للمقاطعة

Google+ Print
عمرو أديب: 25 مليون مواطن أنقذوا مصر.. وطظ فى أى حد دعا للمقاطعة عمرو أديب: 25 مليون مواطن أنقذوا مصر.. وطظ فى أى حد دعا للمقاطعة

قال الإعلامى عمرو أديب، إنه من حق الشعب المصرى ان يفرح ويملأ قلبه الطمأنينة بعد أن أصبح المشير السيسى رئيساً للجمهورية.

وأضاف "أديب" خلال برنامج القاهرة اليوم، على قناة "اليوم": "النهاردة يوم سعادة وتفاءل النهاردة نقدر نتكلم وننج ونزرع والناس اللى نازلة فى الشوارع الآن عندها أمل سعيدة وجميلة، والتحية لـ25 مليون مصرى اللى أنقذوا البلد وطظ فى أى حد دعا للمقاطعة ".

وتابع: "السيسى راجل ابن البلد جى عشان يحقق الأمل ومش فى إيده العصى السحرية ولكنه يملك الأمل للمصريين والشعب كله يثق فيه وأنت بشرة خير بالنسبالنا بس مش شيك على بياض واحنا مش جيبين آله أو فرعون الفراعنة الآن فى السجن ".

وأشاد أديب، بمواقف الدول التى قدمت التهنئة للدولة بفوز السيسى وعلى رئيسهم الملك عبد الله بن عبد العزيز العاهل السعودى ودعوته بالموقوف ومساندة مصر، مشيداً بالتهنئة التى قدمها الرئيس فى خطابه بدور الإعلام المصرى.

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
أحمد أحمد ينفي نقل مقر «كاف» من مصر

أحمد أحمد ينفي نقل مقر «كاف» من مصر

رئيس الكاف: «كل الشكر لمصر وللمصريين»

رئيس الكاف: «كل الشكر لمصر وللمصريين»

مساء الأنوار - لقاء مع أحمد جمعة ومحمد بوسكا لاعبي المصري بعد الفوز على إنبي

مساء الأنوار - لقاء مع أحمد جمعة ومحمد بوسكا لاعبي المصري بعد الفوز على إنبي

"اقتصادية النواب": نتوقع ارتفاع الاستثمارات الأمريكية بمصر بعد زيارة السيسي

"اقتصادية النواب": نتوقع ارتفاع الاستثمارات الأمريكية بمصر بعد زيارة السيسي