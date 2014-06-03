رئيس تحرير "الرياض": نشعر بالارتياح لأن مصر انطلقت نحو مستقبلها

كتب أحمد عبد الرحمن

قال تركى السديرى رئيس تحرير جريدة الرياض، إن رسالة خادم الحرمين الشريفين بعد فوز المشير عبد الفتاح السيسى بالرئاسة، لم تكن مجرد تهنئة، وإنما كما لو كانت صادرة من مواطن مصرى عميق الوطنية وتحمل مشاعر صادقة ونقية.

> وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، على فضائية "سى بى سى"، مع الإعلامية "لميس الحديدى"، أن الرسالة لا تأخذ موقف المجاملة، مشيراً إلى أنها حملت توبيخ صارم ضد كل من يحملون نوايا سيئة أو تتمشى مع سياسات مخفية لإعاقة العالم العربى وإعادة التمزق فيه.

> وتابع قائلاً :" كلنا نشعر الآن بالارتياح لأن مصر انطلقت نحو مستقبلها".

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