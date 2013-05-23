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"زعزوع" يتوجه للسعودية لزيادة حصة تأشيرات العمرة المخصصة للمصريين

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"زعزوع" يتوجه للسعودية لزيادة حصة تأشيرات العمرة المخصصة للمصريين "زعزوع" يتوجه للسعودية لزيادة حصة تأشيرات العمرة المخصصة للمصريين

قرر وزير السياحة هشام زعزوع زيارة المملكة العربية الثلاثاء المقبل مع وفد يضم عددا من قيادات الوزارة والغرفة، لبحث زيادة حصة تأشيرات العمرة المخصصة للمصريين خلال شهرى شعبان ورمضان للعلاقات المتميزة بين البلدين.

وقال ناصر تركى نائب رئيس غرفة شركات السياحة ورئيس لجنة السياحة الدينية، انه من المقرر عقد اجتماع مع وزير الحج السعودى، لمناقشة زيادة حصة فى تأشيرات الحج، نظراً لزيادة عدد السكان، كما سيتم مناقشة أهم التحديات التى تواجه موسم العمرة الحالى وكيفية التغلب عليها والاستعداد لموسم ذروة رحلات العمرة فى شهرى شعبان ورمضان.

أضاف تركى انه سيتم مطالبة الجانب السعودى بإعلان تلك "الكوتة" مبكرا حتى تأخذ الشركات استعداداتها لموسم العمرة بعيدا عن أية مفاجآت قد تربك الرحلات، مشيراً إلى أن الغرفة طلبت من أعضائها الذين يقومون بتنظيم وتنفيذ العمرة سرعة موافاتها بالخطة التشغيلية الفعلية للشركة خلال شهرى شعبان ورمضان واسم الشركة الناقلة وعلى أن تكون جميع البيانات مدعمة بالمستندات التى تؤكد صحتها.

وطالب تركى من الشركات المنفذة لرحلات العمرة تقليل المدة الزمنية لبرنامج عمرة رمضان وإلغاء برنامج "الشهر الكامل" لاتاحة الفرصة للمواطنين من أداء العمرة، نافياً ما تردد مؤخراً عن المتاجرة فى تأشيرات عمرة رمضان.
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مصر 365

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