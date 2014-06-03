نجوم الفن يقدمون التهانى لمصر ورئيسها السيسى

وجه العديد من الفنانون التهنئه لمصر وشعبها عقب الإعلان رسميا بفوز الممشير عبد الفتاح السيسى بإننتخابات الرئاسه.

> وعبر مواقع فيس بوك وتويتر وجه الفنانون التهانى،فكتبت امال ماهر..مبروك يا مصريين مبروك.

> اما غادة رجب فكتبت . يا ريسنا يا حبيبنا ياسيسى،إتمنيناك كتير،وربنا حقق لنا حلمنا بيك.

> وكتبت شيرين .شكراً للرئيس السابق عدلي منصور،مبروك لسيادة المشير عبدالفتاح السيسي . رئيس جمهورية مصر العربية، .مبروك لشعب مصر

> ومن جانبها كتبت حنان مطاوع . مبروك للرئيس عبد الفتاح السيسي ويارب مايرجعها سياسات مبارك والاخوان يارب تكون صفحة وانتهت،يارب اصلح حال مصر وسائر بلاد العرب ،يارب عيش حرية وعدالة اجتماعية،يارب دولة قوامها العمل والعلم والاخلاق،(إن الله لا يغير ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم)صدق الله العظيم

> وكتب مدير التصوير السينمائى سعيد شيمى. مبرووووووووك لمصر – ويارب تكون بشرة خير حقيقية- وعوزين نعمل ونشتغل وننتج ونرفع اعلام مصر زى زمان صناعة مصرية مش صناعة صينية- يارب

> علقت عبير صبرى. الكبير اوي عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية :

> ومن جهته كتب صبرى فواز. مبروك للرئيس عبد الفتاح السيسى .. ربنا يوفقه ،و عندى سؤال كنت مأجله لحد إعلان النتيجة :،كام طالوش من اللى انتخبوا السيسى و بيحتفلوا بيه ، كان بيقول ( لو مبارك مشى مافيش بديل ) .. كام واحد ؟

> كما حرص كل من يوسف عريفات وعبد الكريم حمد نجوم ب رنامج “ذا فويس “على تثديم التهانى للمصريون ،وكتب الأولز اختار الله عز وجل المشير عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر .. مبروك لمصر العظيمه وشعبها الحبيب…ادعو لمصر بالخير وللوطن العربي الله يحفظنا.

> وكتب حمدان. تحية من القلب لأم الدنيا مصر و لكل الشعب المصري العريق بهاد اليوم العظيم بتاريخ مصر الجديدة مبرووووك ليكم الرئيس

> وعبر تغريدة لها على موقع تويتر كتبتب نانسى عجرم .مبروك لمصر وللشعب المصرى كله.

> وفى تعليقها كتبت نشوى مصطفى . رسائل السادة القادة والرؤساء والملوك الاشقاء عرب ليست فقط رسائل تهنئة انها رسائل محبة وعشق لام الدنيا تبقى رسالة واحدة هى الاهم — ليس لاهمية المرسل ولكن لاهمية التأكيد على ان المصرييين اجبروا اوباما على الانحناء امام ارادتهم وجعلوه يرقص على انغام بشرة خير فى انتظار رسالة التهنئة لسيادة الرئيس عد الفتاح السيسى من نظيره الامريكى

> وكتتب المنتج فيز عزيز. عودة مصر للمصريين، حمد لله علي سلامتك يا غالية ،مبروك لمصر الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيسا للبلاد، مبروك عليكم وعلينا،يارب كتر افرحنا وعلى اد نيتنا ادينا،مبروك علينا عودة بلدنا الجميلة.

> وعن المصريون كتبت لطيفه . ناس دي غيرت تاريخ بلد بصوت.. فلتحيا #مصر