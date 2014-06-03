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سلمى صباحى تُهنيء السيسي عقب إعلان فوزه بالرئاسة

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سلمي صباحى مع والدها

سلمي صباحى مع والدها

 

هنأت سلمى صباحى ، ابنه المرشح الرئاسى السابق حمدين صباحى ، المشير السيسى عقب اعلان فوزه بمنصب رئيس الجمهورية .

وكتبت سلمى صباحى،عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” : ” مبروك للسيسي رئاسة العظيمه .. بتمنى من كل قلبي يكون أد عشم الناس فيه بالذات الغلابه.. بتمنى يتسع صدره لمعارضيه ويسمعهم .. بتمنى يقضي على الفساد المستفحل من ايام مبارك ويبرد قلوب امهات الشهدا .. بتمنى يدي فرصه حقيقيه لشباب مصر انهم يعبروا عن رأيهم بحريه .. واخيرا بتمنى مايسيبش مظلوم في زنزانه ..يا رب اكرم البلد دي بالعيش والحريه والعداله والكرامه”.

يذكر أن اللجنة العليا للانتخابات ، برئاسة المستشار أنور العاصى، أعلنت فوز عبد الفتاح السيسى بمنصب رئيس الجمهورية بنسبة 96.9%.

 

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