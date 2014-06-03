رفع درجة الاستعداد بمطار الأقصر استعدادًا لموسم عمرة رمضان

رفعت سلطات مطار الأقصر الدولى من درجة الاستعداد القصوى بأجهزة المطار المختلفة استعدادًا لاستقبال موسم عمرة رمضان الذي سيبدأ بعد أسابيع قليلة.

وقال الكابتن طيار محمود العربي مدير مطار الأقصر الدولى أن المطار به 3 صالات وصول دولى و3 صالات سفر دولى تم تجهيزهم للمعتمرين، وتم زيادة عدد الكنترات لشركات الطيران والحجوزات، وتم مراجعة أجهزة الكشف على الحقائب والبوابات الالكترونية وتزويد عدد التفتيش اليدوي العشوائي للركاب و تنظيم موقف السيارات الخاص بالمعتمرين من وإلى المطار.

وأضاف إنه تم تفعيل أجهزة الكشف عن المتفجرات ومراجعة كاميرات المراقبة البالغ عددها 127 كاميرا ومراجعة سيارات الإطفاء و سيارات الإسعاف ومحطات توليد الكهرباء الأربعة المتواجدة بالمطار والتى بها 17 مولد جاهزين للاستخدام فى حين انقطاع تيار الكهرباء القادم من المدينة.

وأشار إلى إنه تم تفعيل أجهزة المسح الضوئى الموجود فى صالات الوصول للكشف المبكر عن الإصابات، وخاصة عن مرض الكرونا والتعامل معه طبقًا للقواعد ومنها العزل فى حالة الاشتباه والتحويل لمستشفى الأقصر الدولى فى حالة التاكد.