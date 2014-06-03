احتفالات بالمنوفية بعد إعلان فوز السيسي برئاسة الجمهورية

نظم مساء اليوم، أهالى محافظة المنوفية مسقط رأس عائلة عبد الفتاح السيسى ثلاثة احتفالات بمدينة شبين الكوم بالتزامن مع المؤتمر الصحفى العالمى للإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية 2014 – 2018 بفوز المرشح عبد الفتاح السيسى بنسبة 96.9% من الأصوات.

ونظمت حملة السيسى الانتخابية أولى الاحتفالات بالتعاون مع حملة مستقبل وطن بشارع الاستاد الرياضى بشبين الكوم، والثانية نظمتها الكتلة الشعبية بالمنوفية أمام ديوان عام محافظة المنوفية، والثالثة نظمها نائب مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطنى أحمد سيف أمام الكوبرى العلوى بشبين الكوم.

وأطلق الأهالى الألعاب النارية عقب إعلان النتيجة رسميًا والزغاريد والأغانى الوطنية والرقص على أغنية تسلم الأيادى وبشرة خير.

وخرج العشرات فى مدن ومراكز المحافظة بمسيرات بمكبرات الصوت والسيارات الملاكى حاملين صور عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتهاجًا بفوزه بالانتخابات الرئاسية.

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