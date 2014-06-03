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بالصور.. أسيوط تحتفل بفوز السيسى برئاسة الجمهورية

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بالصور.. أسيوط تحتفل بفوز السيسى برئاسة الجمهورية بالصور.. أسيوط تحتفل بفوز السيسى برئاسة الجمهورية

احتفالات أهالي أسيوط

تجمع المئات من أهالى  محافظة أسيوط في الاحتفالية المقامة بميدان الحرب والسلام، مساء اليوم الثلاثاء، احتفالا بإعلان اللجنة العليا للإنتخابات النتيجة الرسمية للإنتخابات الرئاسية وبالصورة المشرفة للشعب المصرى التى أثبتها أمام العالم أجمع بفوز المشير عبد الفتاح رئيسًا لمصر، وكذلك تكريمًا للرئيس المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية.

وشهد الاحتفال عقب إعلان النتيجة مباشرة تشغيل الأغانى الوطنية وإطلاق الشماريخ والألعاب النارية  وفقرات فنية متنوعة من الفنون الشعبية والتنورة والمزمار البلدى،  كما قام الأطفال برسم العلم المصرى على وجوههم، وارتدى الشباب والفتيات التيشرتات التى تحمل صور الرئيس الجديد المشير السيسى.

وعلى جانب آخر تم فرض إجراءات أمنية مشددة بجميع الميادين الرئيسية بمختلف مراكز المحافظة والتي شهدت توافد أعداد كبيرة من المواطنين للاحتفال بفوز المشير السيسي، خاصة بمدينة أسيوط، وقام خبراء المفرقعات بتمشيط تلك الميادين فجر اليوم بشكل كامل، بالإضافة إلى اشتراك قوات من الأمن المركزي، والعمليات الخاصة، وإدارات البحث الجنائي، والأمن الوطني، والحماية المدنية، والمرور، والنجدة في إجراءات التأمين.

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