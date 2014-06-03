خالد يوسف : فوز «السيسى» بالرئاسة بداية انتصار للثورة المصرية

قال المخرج السينمائى ،خالد يوسف ، أن فوز المشير السيسى بمنصب رئيس الجمهورية،يعد انتصارا لثورتى 25 يناير و30 يونيو ،

وأضاف يوسف، في مداخلى هاتفية لقناة CBC، أنه لا مقارنة بين السيسى ومرسي ، وبين جماعة تعمل فى الظلام ورئيس جاء بإرادة شعبية بأكثر من 96% ، مشيرا إلى أن كلمة الرئيس السيسى التى أذاعها التليفزيون المصرى منذ قليل ،بعثت فيه الطمأنينة لما تضمنته من شعارات الثورة من عيش وحرية وعدالة إجتماعية.

يذكر أن اللجنة العليا للانتخابات ، برئاسة المستشار أنور العاصى، أعلنت النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية، بفوز المشير عبد الفتاح السيسى بمنصب رئيس الجمهورية بنسبة 96.9% من إجمالى الناخبين .